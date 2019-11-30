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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.11.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Güzel bir ortam yakaladık

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Rıza Çalımbay: Güzel bir ortam yakaladık

Süper Lig’in 13. haftasında DG Sivasspor sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Maç sonu konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri bir özverili disiplin içindeyiz. Takım arkadaşlarımız. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı. Herkes çok iyi oynuyor” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, “Bu maç da bizim için başlangıç maçıydı. Kasımpaşa takımını yakından tanıyordum. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyordum. Maçın başında iyi başlayıp, sonuna kadar iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Maç öncesi ne konuştuysak yaptık. Maça iyi başladık. 2 tane güzel goller bulduk” dedi.

“İstikrarı sürdürmeliyiz”

Maçın ikinci yarısında baskı yemelerine rağmen gol pozisyonları bulan taraf olduklarını belirten Çalımbay, “Kontra ataklarla pek çok gol pozisyonu yakaladık. Son pasları biraz daha iyi değerlendirebilseydik fark daha fazla olabilirdi. Arkadaşlarımdan çok memnunum. Baskıya rağmen gol yemeden istediğimiz skoru aldık. Kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri bir özverili disiplin içindeyiz. Takım arkadaşlarımız. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı. Herkes çok iyi oynuyor. Sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız ama kolay değil. Ligde puanlar yakın. 2 tane galibiyet aldığın zaman iyi yerlere geliyorsun, tersi olduğu zaman istemediğin yerlere gelebiliyorsun. Hepsinin farkındayız. Yakaladığımız bu istikrarı devam etmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. İyi bir arkadaşlık, iyi bir yönetim ve iyi bir taraftarımız var. Güzel bir ortam yakalandı. Önemli olan sakatsız, cezasız geçebilirsek bu maçlarımızı ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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