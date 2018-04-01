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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Rıza Çalımbay: Galatasaray'a karşı bu hataları yapmamalıyız
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Futbol
01.04.2018 - 22:05, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Galatasaray'a karşı bu hataları yapmamalıyız

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Rıza Çalımbay: Galatasaray'a karşı bu hataları yapmamalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Galatasaray’a karşı bu kadar hatalı oynamamaları gerektiğini söyleyen Çalımbay, Hubocan’ın gördüğü sarı kartta yaptığı faulü de kabul edilmez olarak yorumladı.

Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrasında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Galatasaray’la sahasında oynadığınız zaman mutlaka baskı olacaktır. Oyuncularımızla da konuştuk. Kendilerinden en çok istediğimiz şey çıkarken top kaptırmamaktı. İlk yarıda böyle bir toptan gol yedik. İkinci yarıya iyi başladık. Sonrasında yine savunmada bir top kaptırıp bir gol daha yedik. Galatasaray, kendi sahasında, taraftardan dolayı bir baskı kuruyor. Bizim bunu atlatmamız gerekiyordu. Maçın başında ilk gol pozisyonuna biz girdik Abdülkadir’le. İkinci yarıda da Yusuf pozisyon yakaladı. Elimizdeki kadroyu kullanmak istedik ama maalesef başarılı olamadık. Son dakikada bir gol bulduk ama yeterli olmadı. Galatasaray’a karşı bu hataları yapmamamız gerekiyor. Mağlup olduk. İkinci yarı bana göre zaman zaman çok iyi oynadık. Üstünlüğü de yakaladık ama maçı kurtaramadık. Kalan 7 maçı en iyi şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Hubocan’ın Gomis’e yaptığı faul kabul edilemez”

Hubocan’ı oyundan almasıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Çalımbay, “Hubocan’ın çıkma nedeni kötü oynaması değil. İlk yarının sonlarına doğru Gomis’e öyle bir faul yapamaz ve böyle bir kart göremez. Gereksiz bir kart gördü. İkinci yarıda ikinci sarı kartı da görebilirdi. Bizim orta sahada kuvvetli olmamız gerekiyordu. Orta sahada Sosa ve Yusuf’u beraber oynattım. Burada bir hata yok, bilerek yapılan bir şey bu. Hubocan oyundan atılabilirdi. Gomis çok iyi bir forvet, bizim oyuncumuzun yaptığı yanlış. Arkası dönük adama öyle bir faul yapılmaz. Hele hele 10 kişi kalınca telafisi olmayan bir durum olurdu. 2 hafta önce Akhisar maçında Okay orada çok iyi oynamıştı. Bu durum taktiksel bir hata değil, bilerek yapılmış bir hamledir” diye konuştu.

“Genç oyuncuların oynaması kadar güzel bir şey yok”

Takıma sezon başında gelmediğinin vurgusunu yapan Rıza Çalımbay, “Ben takıma sonradan geldim. Bir şeyler oluyordu ki ben göreve geldim. Biz de bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Çok şeyler beklediğimiz arkadaşlarımız var. Takımın yarısından fazlası milli maçlarda oynadı. Belki de bundan kaynaklı bir durum vardı. Ama bu işler göründüğü gibi değil. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullandık” dedi. Olcay Şahan’ın genç oyuncuların bu maçta oynamasının yanlış olduğu yönündeki açıklaması sorulan Çalımbay, “Olcay’ın genç oyuncularla yaptığı açıklamaya katılmıyorum. Ben 17 yaşında Beşiktaş’ta oynadım. Abdülkadir’in ya da Yusuf’un oynaması kadar güzel bir şey yok. Milli takımda da oynuyorlar. Bütün takımlar için genç oyuncuların oynaması çok güzel. Bugün hataları olabilir. Yusuf 2 milli maç oynadı. Performansı düşük olabilir. Son lig maçında 2 gol attı. Ben genç oyuncuların oynamasıyla ilgili duruma katılmıyorum” açıklamasında bulundu.

“Futbolcunun işi sahada”

Olcay’ın taraftarlarla ilgili yaptığı açıklamaların da yanlış olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, “Futbolcunun böyle konulara girmemesi gerekiyor. Futbolun dışındaki şeylerle işimiz olmamalı. Saha dışında konuşacaksak, burada benim gibi maçı anlatacaksınız. Taraftar bağırır, eleştirir. Futbol oynuyorsan bunlara katlanacaksın. Herkesin kendi fikri vardır, tezahüratı vardır. En iyi şey saha. Bize yakışan bu işlere girmemek” diyerek sözlerini tamamladı.

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