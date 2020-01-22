Rıza Çalımbay: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmem

Röportaj - Damla Uğurtürk | Bu sezon kimin şampiyon olacağını kestirmek elbette ki mümkün değil. Ama şurası bir gerçek; 2019-20 sezonu, Demir Grup Sivasspor’un damga vurduğu sezon olarak tarihe geçti bile...

Rıza Çalımbay yönetiminde takdire şayan bir performans gösteren Yiğidolar’ın artık şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu herkes kabul ediyor.

Toplam değeri 30 milyon Euro’yu ancak bulan kadrolarıyla ligin altını üstüne getiren Çalımbay’la buluşup, dünü, bugünü ve yarınları konuştuk....

Milli Takım mı, Beşiktaş mı?

Beşiktaş benim futbola başladığım ve bitirdiğim bir yer. Milli Takım’ın yeri ayrı. Milli Takım’la para bile konuşamazsın, Beşiktaş da öyle gerçi. Milli Takım’ın durumuna bakarsınız, Beşiktaş’ın durumuna bakarsınız hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz.

Beşiktaş maçı nasıldı?

Beşiktaş ile oynamak her zaman çok zordur. Çünkü muhteşem bir taraftara sahip. Arkadaşlarımız ne görev verdiysek, ne taktik verdiysek en iyi şekilde yaptı. Çok baskı yediğimiz de oldu 10 kişi kaldığımız zaman, ama hiç pes etmedik. Hiç oyundan kopmadık.

Genç hocaları nasıl buluyorsunuz?

İyiler tabii ki. Ama burada tecrübe önemli. Ben mesela 10 sene önceki Rıza değilim. Şimdi her şeye bakış açım değişti. Onların hepsiyle çalıştım. Sergen’le beraber oynadık, Okan’la beraber çalıştık, Erol benim Milli Takım’dan öğrencimdi. Hepsi çok kaliteli insanlar. Futbolcuyken de çok iyilerdi. Ama antrenörlük çok farklı bir olay. Belli bir tecrübeyi kesinlikle kazanmanız gerekiyor.

BÜYÜK TAKIMLAR iÇiN TECRÜBE ŞART

Kendinizi çok iyi geliştirmeniz ve liderlik vasfınızın olması gerekiyor. Bu da zaman alıyor. Tecrübe büyük takımlarda çok önemli. Çünkü orası çok büyük sorumluluk istiyor. Ben Beşiktaş’ı da çalıştırdım. Rizespor’dan ikinci yarı gelmiştim. Ligden kopmuş, Türkiye Kupası’ndan kopmuş, Avrupa’dan elenmiş bir takım verdiler bana. Ve ben takımı ikinci yarının lideri yaptım. Öbür sene transfer yapamıyorsun maddi açıdan sıkıntı var, o zaman bırakmak zorunda kalıyorsun. Yoksa ben bırakmak ister miyim. Ama şartlar onu gösteriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor’un başına geldiğiniz zaman çok büyük bir şeyin içine giriyorsunuz. Bunu yönetmek çok önemli. O tecrübe ister. Bir tek hedefin var; şampiyonluk, başka bir şey değil. Bu kulüplerin maddi açıdan sıkıntısı varsa o zaman daha büyük sıkıntılar başlıyor.

VAR OLSAYDI DENİZ ÇOBAN HAKEMLİĞE DEVAM EDERDİ

VAR’ı kaldırmak ister miydiniz?

Kaldırmam, niye kaldırayım. VAR olsaydı Deniz Çoban şimdi hakemlik yapıyordu. Gidip VAR’da seyredecek, ‘Penaltı değilmiş’ diyecek ve devam edecekti hakemliğe. VAR’ın bütün hakemlerimize çok büyük faydası var. Ben zaten hep söyledim; VAR’ın başındakiler faal hakem olmasın. Bugün maç yönetiyor, öbür gün VAR’ın başına geçiyor. Hakemliği bırakmış arkadaşlar olabilir.

SİVAS'TA YENİ BİR TAKIM KURDUK

Son 7 maçta en az attığınız gol sayısı 2. Bunu nasıl başardınız?

Oyuncularımız çok disiplinli ve futbolu seven insanlar. Çok iyi bir yönetim var, maddi açıdan hiçbir sorun yok. Ama en önemli şey arkadaşlık, uyum ve maça çıktıklarında tek yürek olmaları. Futbolun içinden gelmiş birisiyim. Birkaç arkadaşın yerini değiştirdim. Bu arkadaşlardan böyle de yararlanabiliriz dedik. Fatih’i çok iyi bir ön libero yaptık, ziya sol bek oynuyordu onu orta saha yaptık. F.Bahçe maçında bir gol attı, bir tane attırdı. Mert Hakan geçen sene hiç oynamıyordu, bu sezon takımın yıldızı ve transferde en çok istenen oyuncu oldu. Kalecimiz Samassa’yı Fransa 2. Ligi’nden aldık, çok iyi bir kaleci. Önemli olan yaşı filan değil, oyuncu kalitesi ve Sivas’a uyması. Ben geldiğimde Sivas’ın yüzde 60’ı gitmişti zaten. Yepyeni bir takım kurduk biz.

HİÇBİR ZAMAN KENDİMİ BOZMADIM

Sizce hakkınız veriliyor mu?

Türkiye’de lobin varsa veyahut bu işi kovalayan kişilerle içli dışlıysanız, öne çıkabiliyorsunuz. Benim öyle bir lobim yok. Öyle olmak için, argo tabirle sosyal takılmak lazım. Yıllarca Beşiktaş’ta takım kaptanlığı yaptım, hiçbir zaman kendimi bozmadım. Ben hak edenin Türkiye’de hakkıyla bir yere geldiğine inanmıyorum. Biz birçok takımı eledik ettik, 1-2 kere yazılıyor bitiyor. Medya Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon’un peşinde. Eğer sen Sivas gibi, Kayseri veyahut Malatya gibi takımları çok iyi bir yere getiriyorsan esas başarı o. Galatasaray 13 milyon Euro verdi Diagne’yi aldı Kasımpaşa’dan. Niye aldı, şampiyon olmak için. Diagne parasıyla Sivas 2, 3 tane takım yapar.

Galatasaray ya da Fenerbahçe çağırırsa gider misiniz?

Gitmem. Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de çok seviyorum. Yıllarca onlarla mücadele ettik. Kendilerinin içinden yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız var. Onlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Mesela Trabzon bunu şu anda çok iyi yapıyor. · Hakemleri nasıl buluyorsunuz? Hakemlik bana göre dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi. Herkesin yapacağı bir iş değil. Hakem bir maçtan çıktığı zaman mutlaka bir taraf kızıyor, berabere de bitse biri kızıyor. O nedenle yapacak bir şey yok. Bazen hakikaten çok hatalar oluyor. O zaman bizler de kenardayken üzülüyoruz, tepki gösterebiliyoruz. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Yoksa birini yerden yere vuralım değil. Bilerek hata yaptıklarını düşünmüyorum. Oluyor, hata yapacaklar. Orada ne oluyor teknik direktörlerin canı yanıyor. Belki o maçta yenilen arkadaşlarımız teknik direktörlüğü bırakıyor. Futbolcuyu bırakacak değiller, teknik direktörü gönderiyorlar.

TÜRKİYE'DE EN İYİ KADRO BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir'in geçen yıl şampiyonluğu kaybetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başakşehir bana göre iki sezondur Türkiye’nin en kaliteli takımına sahip. Sadece geçen sezon değil, ondan önceki sezon da şampiyon olabilirdi, ama şampiyonluğa giderken krizler yaşanıyor. Krizleri yönetmek çok önemli. Başakşehir’in eksiği taraftarının olmaması.

FACETIME’DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Çalımbay, röportajımız sırasında, transfer listelerinde yer alan bir futbolcuyla FaceTime’dan görüştü. Çalımbay, Paderborn’da forma giyen Abdelhamid Sabiri ile görüşme gerçekleştirdi.

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