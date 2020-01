Rıza Çalımbay: 'Galatasaray veya Fenerbahçe beni çağırırsa...'

Röportaj şöyle;



BEŞİKTAŞ – SİVASSPOR MAÇINI NASIL YORUMLUYORSUNUZ?

Beşiktaş’ın maçı çok zor bir maçtı. Beşiktaş ile oynamak çok zordur. Çünkü muhteşem bir taraftara sahiptir. Yıllarca ben de o taraftarı çok iyi biliyorum. Onların desteği ile çok maçlar kazandık biz. Onun için çok zor bir maçtı. Arkadaşlarımız ne görev verdiysek, ne taktik verdiysek en iyi şekilde yaptılar. Çok baskı yediğimiz de oldu 10 kişi kaldığımız zaman ama hiç pes etmedik. Hiç oyundan kopmadık. Özellikle ölü toplarda da çok çok iyi mücadele ettik. Ve inandık , oradan puanlarla döneceğimize inanmıştık. Kesinlikle kolay bir maç değildi, zor bir maçtı. Beşiktaş da kazanabilirdi.



7 MAÇTIR EN AZ ATTIĞINIZ GOL SAYISI 2. ÜÇ BÜYÜKLER DAHİL BU ŞEKİLDE OYNAYAMADI. NEYİ FARKLI YAPTINIZ?

Sezon başından itibaren çok çalışıyoruz. Oyuncularımız çok disiplinli ve futbolu çok seven insanlar. Çok iyi bir yönetim var ,çok iyi bir arkadaşlık var bunu da sahaya yansıtıyoruz. Maddi açıdan hiçbir sorun yok en önemlisi de bu. Baktığınız zaman çoğu kulüplerimizde sıkıntı var, ama bizde yok. Çalışma ortamımız çok iyi. Ama en önemli şey arkadaşlık uyum ve maça çıktıklarında tek yürek olmaları. Futbolun içinden gelmiş birisiyim. Birkaç arkadaşın yerini değiştirdim. Bu arkadaşlardan böyle de yararlanabiliriz dedik. Fatih’i çok iyi bir ön libero yaptık, Ziya sol bek oynuyordu onu orta saha yaptık. Fenerbahçe maçında bir gol attı, bir gol attırdı. Kimsenin beklemediği bir şey. Ziya sahaya çıkınca Fenerbahçe maçında herkes şaşırdı. Özellikle de orta saha olunca. Ama bizim de gördüğümüz bir şey vardı, oda hakkaten iyi oturdu, verimli oldu. Biz ikinci ligden gelen arkadaşlara şans verdik. Süper lig nu forma al senin oyna dedik. Mert Hakan geçen sene hiç oynamıyordu, bu sezon takımın yıldızı ve transferde en çok istenen oyuncu oldu. Fatih aynı şekilde. Kalecimiz Fransa ikinci liginden aldık, çok iyi bir kaleci. Önemli olan yaşı filan değil, oyuncu kalitesi ve Sivas’a uyması. Ben geldiğimde Sivas’ın yüzde 60’ı gitmişti zaten. Takım dağılmıştı. Yepyeni bir takım kurduk biz.



FATİH’E YAPILAN TARAFTAR TEPKİ

Fatih’e taraftarın sahip çıkması gereken birisi. Fatih benim gibi aynı Beşiktaş’tan yetişmiş birisi. Tabi ki Fatih orada mücadele edecek. Çünkü bir sorumluluğu var. Kendisi de söyledi. Bizde öğretilen bir futbol ahlakı var dedi. Hangi takımın formasını giyiyorsa onun sorumluluğunu taşıyor, gerektiğini yapıyor Fatih. Fatih’in en çok oynamak istediği yer Beşiktaş. Ve Fatih’i çok iyi hazırlıyoruz Beşiktaş’a. Önümüzdeki yıl bana göre Beşiktaş’ın en banko oyuncularından biri olur.





ANADOLU TAKIMINDA SİZİ EN ÇOK NE ZORLUYOR?

Büyük takımlarla aramızdaki en büyük şey maddi güç. Onların bütçesi ile bizimki bir değil. Belki de onların aldığı bir futbolcuyla biz bütün takımı yapıyoruz. Bir tek bu sıkıntı var. Biz 1-2 milyon Euro verip oyuncu alamayız. Bu gerçek bunu kabul etmeliyiz. O zaman ne yapacaksın oyuncu yaratacaksın. Ama şunu bilmiyor herkes, Sivas çalışmak için en uygun yer. Bir futbolcu için ideal bir yer. Her şey var orada. Sahası güzel, şehri güzel. Eski Sivas değil, şimdi bambaşka. Oradan futbolcu olmak istiyorsanız en doğru yer.



BAŞAKŞEHİR SONUNA KADAR GETİRDİ

Başakşehir bana göre geçen sezon olsun, bu sezon olsun bana göre Türkiye’nin en kaliteli takımına sahip. Bir kere bizden daha fazla imkanları var. Ve hiçbir baskıları yok, taraftar ve basın açısından. Başakşehir geçen sezon, ondan önceki sezon şampiyon olabilirlerdi, ama şampiyonluğa giderken krizler yaşanıyor. krizleri yönetmek çok önemli. Başakşehir tabi ki bir eksiği taraftartarı biraz daha fazla olsaydı, çok büyük desteği olsaydı belki o taraftar desteği ile şampiyon olabilirdi. Türkiye’deki en iyi kadro onlarda.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEMİYOR MUSUNUZ?

Biz şampiyon olacağız demiyoruz. Biz maç maç önümüze gelen maça bakıyoruz. Biz hep böyle gidiyoruz. Her şey olabilir bu ligde.



GENÇ TEKNİK DİREKTÖRLERİ NASIL BULUYORSUNUZ?

İyiler tabi ki. Ama burada tecrübe önemli. Ben mesela 10 sene önceki Rıza değilim. Şimdi her şeye bakış açım değişti. Onların hepsi benim talebem., hepsiyle çalıştım. Sergenle beraber oynadık, Okan ile beraber çalıştık, Erol benim Milli takımdan öğrencimdi. Hepsi çok kaliteli insanlar, futbolcuyken de çok iyilerdi. Ama antrenörlük çok farklı bir olay. Belli bir tecrübeyi kesinlikle kazanmanız gerekiyor. Kendinizi çok iyi geliştirmeniz gerekiyor, liderlik vasfınızın olması gerekiyor. Bu da zaman alıyor. Tecrübe büyük takımlarda önemli. Çünkü orası çok büyük sorumluluk istiyor. Anadolu takımında çok büyük galibiyetler alırsın kimse bir şey demez. Arkasından iki galibiyet alırsan. Ama orada alacağın bir yenilgi, beraberlik sizi kötü duruma düşürür. Ben Beşiktaş’ı da çalıştırdım. Beşiktaş’a ben Rizespor’dan ikinci yarı geldim. Beşiktaş Türkiye kupasından kopmuş ligden kopmuş Avrupa’dan elenmiş bir takım verdiler bana. Ve ben takımı ikinci yarının lideri yaptım. Öbür sene transfer yapamıyorsun maddi açıdan sıkıntı var o zaman bırakmak zorunda kalıyorsun. Yoksa ben bırakmak ister miyim. Ama şartlar onu gösteriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor’un başına geldiği zaman çok büyük bir şeyin içine giriyorsunuz. Bunu yönetmek çok önemli. O tecrübe ister. Bir hedefin var şampiyonluk başka bir şey değil. Bizde derler ki Anadolu’da git ilk üçe girersen iyi. Ama o büyük takımlar şampiyon olacağız demek zorunda, şampiyon olmak zorunda. Bu kulüplerin maddi açıdan sıkıntısı varsa o zaman daha büyük sıkıntılar başlıyor. Çünkü istediğin transferleri yapamazsan, öbürleri istediği transferleri yaptıysa o zaman sıkıntı yaşayabilir kulüpler.



SİZCE HAKKINIZ VERİLİYOR MU?

Türkiye’de en büyük şeylerden biri lobi. Lobin varsa veyahut bu işi kovalayan arkadaşlarla içli dışlıysanız olabiliyor, o arkadaşlarınız öne çıkabiliyor. Ben biraz farklı biriyim. Ben futbolcuyken de sıfırdan başladım. Seçmelere girdim, ikinci genç takıma, oradan birinci genç takıma, oradan A takım’a geçtim. Benim öyle bir lobim yok. Öyle olmak için biraz daha, argo tabiriyle sosyal takılmak lazım. Yıllarca Beşiktaş takım kaptanlığı yaptım, hiçbir zaman kendimi bozmadım. Ben hakkedenin Türkiye’de hakkıyla bir yere geldiğine inanmıyorum. Biz bir çok takımı eledik ettik, bir iki kere yazılıyor bitiyor. Medya Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon’un peşinde. Bütün malzeme orada. Eğer sen Sivas gibi, Kayseri veyahut Malatya böyle takımları çok iyi bir yere getiriyorsan esas başarı o. Birini 2-1 yenmiş büyük kulüplerden birisi gayet normal tabi. Sendeki o imkanlarla zaten yeneceksin. Mecbursun yani o kadar para harcıyorsun. O kadar bütçen oluyor. Galatasaray 13 milyon Euro verdi Diagne aldı Kasımpaşa’dan. Niye aldı, niye aldı şampiyon olmak için. Diagne ile Sivasspor 2 tane 3 tane takım yapar.



MİLLİ TAKIM MI? BEŞİKTAŞ MI?

Beşiktaş benim futbola başladığım bir yer ve orada bitirdiğim bir yer. Milli takımın yeri ayrı. Milli takımla para bile konuşamazsın, Beşiktaş’ta gerçi de. Milli takımın durumuna bakarsınız, Beşiktaş’ın durumuna bakarsınız hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz.



GALATASARAY- FENERBAHÇE ÇAĞIRIRSA GİDER MİSİNİZ?

Gitmem. Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de çok seviyorum. Yıllarca onlarla mücadele ettik. Bana göre onların içinde yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız var. Onlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Trabzon şuanda çok iyi yapıyor, kendine öz başarılı olan arkadaşları alıyor.



HAKEMLERİ NASIL BULUYORSUNUZ?

Hakemlik bana göre dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi. Herkesin yapacağı bir iş değil. Hakem bir maçtan çıktığı zaman mutlaka bir taraf kızıyor, berabere de bitse biri kızıyor. O nedenle yapacak bir şey yok. Bazen hakkaten çok hatalar oluyor. O zaman bizler de kenardayken üzülüyoruz, tepki gösterebiliyoruz. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Yoksa birini yerden yere vuralım değil. Bilerek hata yaptıklarını düşünmüyorum. Oluyor hata yapacaklar. Orada ne oluyor teknik direktörlerin canı yanıyor. Belki o maçta yenilen arkadaşlarımız Teknik Direktörlüğü bırakıyor. Futbolcuyu bırakacak değiller, Teknik Direktörü gönderiyorlar.



VAR’I KALDIRMAK İSTER MİYDİNİZ?

VAR’ı kaldırmam niye kaldırayım. VAR olsaydı Deniz Çoban şimdi hakemlik yapıyordu. Gidip VAR’da seyredecek, a penaltı değilmiş diyecek o da devam edecek o da devam edecekti hakemliğe. VAR’ın bütün hakemlerimize çok büyük faydası var. İyi şekilde kullanırsak yani. Ben zaten hep söyledim, hakem arkadaşlara da söyledim MHK’ya da söyledim ve oradaki benim tek düşüncem VAR’ın başındakiler faal hakem olmasın. VAR’dakiler farklı kişiler olsun. Mesela maç yönetiyor, öbür gün VAR’ın başına geçiyor. Hakemliği bırakmış arkadaşlar olabilir, teknik işleri iyi bilen arkadaşlarımız orada olabilir.



TARAFTAR DAHA FARKLI BİR RIZA ÇALIMBAY MI GÖRMEK İSTİYOR?

Mesela Yılmaz Vural hocayı herkes çok sever ben de çok severim. Fatih Terim’in yaptığı başarılar övülmeye değer. Çok iyi şeyler yaptı. Galatasaray’ı yıllarca şampiyon yaptı. Avrupa Şampiyonu yaptı. Haklarında ne yazılıyorlar haklarıdır. Beni antrenörlüğe başlatan Mustafa hocadır, benim onlara her zaman saygım sonsuzdur. Onlar hocalarımızdır, Şenol hoca olsun, Fatih hoca olsun onlar farklıdır. Ben işimi çok seviyorum.