Rıza Çalımbay: "Fikret Orman beni de düşünüyor"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde, siyah beyazlı kulüpte gelecek sezon teknik direktörlük için ismi geçen efsane isimlerle ilgili bir açıklama yapmış, “Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın hepsi pırlanta gibi insanlar. Teknik direktörlük kararı sevgiye göre

olmaz” demişti. Orman’ın bu açıklamalarını sorduğumuz, tüm profesyonel futbol kariyeri boyunca Beşiktaş’ta oynayan, kısa bir süre siyah beyazlıları da çalıştıran Rıza Çalımbay “Bu açıklama Orman’ın bizi düşünmediği anlamına gelmiyor, bilakis düşündüğünü gösteriyor. Kendisi, hak edenin göreve geleceğini belirtiyor” dedi.

HEDEF ALTYAPIYI AYAĞA KALDIRMAK

Kulüpte 20 sene kaptanlık yaptığını belirten Çalımbay, Orman’ı anlayabildiğini belirterek “Beşiktaş’ı çalıştıracak teknik adam dört dörtlük olmalı. Arka plan, deneyim çok önemli” diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, “Yeniden Beşiktaş’ın başına gelirseniz ne vaat edersiniz?” sorumuzu ise şu şekilde yanıtladı: “Kulübün ne beklediğini çok iyi biliyorum. En önemli şeylerden biri elbette şampiyonluk, diğeri Avrupa’da başarı. Bir diğer önemli nokta da altyapı gerçeğini bir an önce ayağa kaldırmak. Serpil Hamdi Tüzün, Adnan Dinçer, Ayhan Erman hocaların yaptığını yapmamız gerek.”

TEK KIRGINLIĞIM KONYASPOR'A

Kariyeri boyunca gittiği her kulüpte başarılı olduğunun altını çizen Çalımbay, “Kupam yok çünkü Anadolu’da kupa almak oldukça güç. Biraz da şans gerekiyor. Ancak Beşiktaş dahil gittiğim her yerde başarılı oldum. Denizlispor’u düşme hattından alıp Avrupa kupalarına taşıdım. UEFA Kupası’nda Sparta Prag ve Lyon’u eledik. Kupa kadar, şampiyonluk kadar değerli bir şey bu. Krizdeki takımları alıp hep düzlüğe çıkardım. Buna Trabzonspor da dahil” dedi. Sadece Konyaspor’a karşı kırgınlığı olduğunu belirten Çalımbay “Konya’da niye görevden alındım halen bilmiyorum” dedi.

BEŞİKTAŞ, AJAX GİBİ OLMALI

Beşiktaş’ta önceliğin altyapı olması gerektiğini belirten Çalımbay “Beşiktaş’tan futbolcu çıkmama şansı yok. Kulübün her yerde kolu var artık. Diğer kulüplerden de oyuncular alınıp altyapıya kazandırılabilir. Cengiz’i Altınordu değil Beşiktaş da bulabilirdi. Organize olunmalı. Beşiktaş Ajax gibi olmalı, o gücü var” dedi.

TRANSFER YASAKLARINA ALIŞKINIM

Beşiktaş’ta göreve gelmesi halinde, kulübün daralma kararı almasının kendisini korkutmadığını belirten Çalımbay “Beşiktaş hangi sorunu yaşarsa yaşasın yüzde 100 çözüm bulunur. Biz sadece Beşiktaş’ın iyi günlerinde görev alacak insan değiliz. Kötü gününde de yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCELİK FUTBOLCUNUN’

Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: “Ben daha önce göreve geldiğimde de takım zordaydı. Ligden kopmuştu, para yoktu. O dönemki başkanımız Yıldırım Demirören ile para bile konuşmadım. Bir rakam telaffuz ettiler ‘tamam’ dedim. Biz teknik adamların parasının ödenmemesi önemli değil ancak oyuncuların alacaklarının ödenmesi önemli. Ben Mersin İdman Yurdu ve Trabzonspor’da da transfer yasakları, maddi sıkıntılarla karşılaştım. Bazen bu transfer yasakları kulüpler için şans olabiliyor. İçine dönüyorsun, altyapıdan gelenlere şans tanıyorsun. Sürece göre hareket edilirse korkacak bir şey yok.”

FENERBAHÇE ÜSTTE OLSA LİGİN KALİTESİ ARTARDI

SPOR Toto Süper Lig’in bu sezon iyi olmadığını ve keyif almadığını belirten Çalımbay “İyi diyebileceğimiz takım yok. İnanılmaz sonuçlar alınıyor. Fenerbahçe’nin altlarda kalması da ligi kötü etkiledi. Üstte olsalar ligin kalitesi de artardı” dedi. Tecrübeli teknik adam, çok tartışılan yabancı konusu içinse “Sayı önemli değil, önemli olan yerli oyuncu bulup yetiştirebilmek. Şu sıralar mesela Trabzonspor’un genç yeteneklerinden bahsediliyor. Abdülkadir, Yusuf bunlar geçen sezon benimleydi. Eğer özen gösterilirse altyapıdan birçok yetenek çıkabilir” dedi. Çalımbay, Burak Yılmaz içinse “Geçen sezon Trabzon’da birlikteydik. Sakat olmasına rağmen 20 gol attı. Sezon sonu ameliyat için izin istedi, ‘Daha iyi olacağım’ dedi. Sıkıntılı bir dönem olmasına karşın izin verdim” dedi.

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