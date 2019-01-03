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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.01.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe küme düşmez'

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Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe küme düşmez'

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programında öğrencilerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takıma faydalı olacağına inandığını söyledi.

Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş'ın devre arasında göndereceği, alacağı oyuncular olması gerekiyor. Şimdi Burak Yılmaz gündemde. Burak, Beşiktaş için bir avantaj olur. Çok iyi bir futbolcu ve golcü. Beşiktaş'ın da ona ihtiyacı var. Geçen sene sakat şekilde oynadı ve Trabzon'da iyi maçlar çıkardı. Şu anda sağlam ve kafa olarak hazır durumda. Burak imza atmışsa, Beşiktaş'a faydalı olur. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. Burak'ın Beşiktaş'a çok şey vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın yaşadığı zor günleri atlatacağını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İki sene üst üste şampiyon olmuş, Avrupa'da başarı göstermiş bir takım var. Giden oyuncuların sıkıntısı yaşanıyor. Beşiktaş'taki çalkantılı sürecin geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'in puan avantajı bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, "İkinci yarıdaki ilk maçlar çok önemli. Telafisi olmayan maçlar oynanacak. Başakşehir, puan avantajından dolayı en şanslı takım. Şu anda düşen ya da şampiyon belli diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ersun hocanın gelmesi Fenerbahçe'ye çok şey katacak"

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında beklenmedik bir durum yaşadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımın ikinci yarıda Ersun Yanal ile çıkışa geçeceği görüşünde olduğunu aktardı.

Futbolda bu tip düşüşlerin yaşanabildiğine dikkati çeken Çalımbay, "Çok iyi başkanları var. Yapılan transferler bazen tutmayabiliyor. Ersun (Yanal) hocanın gelmesi Fenerbahçe'ye çok şey katacak. Fenerbahçe çıkış yaparsa, çok iyi yere gelecektir. Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka olacaktır. Ali Koç'un Fenerbahçe'de olması bir şans." şeklinde konuştu.

Öte yandan bir öğrencinin, "Fenerbahçe küme düşer mi?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Merak etme, Fenerbahçe küme düşmez." yanıtını verdi.

- "Galatasaray, forvet transferi yapmak zorunda"

Galatasaray'ın durumuna değinen Çalımbay, "Galatasaray, forvet transferi yapmak zorunda. Fenerbahçe maçından sonraki cezalardan etkilendiler. Her şeye rağmen ligdeki konumları çok iyi." diye konuştu.

Kasımpaşa'da birlikte çalıştığı sarı-kırmızılı futbolcu Eren Derdiyok'u öven deneyimli teknik adam, "Eren çok iyi bir durumdayken Galatasaray'a gitti. Sakatlık yaşamasa, bir forvette olması gereken her şeye sahip." yorumunu yaptı.
Çalımbay ayrıca, Video Yardımcı Hakem sistemini faydalı bulduğunu da sözlerine ekledi. 

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