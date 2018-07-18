Rıza Çalımbay: "Eto’o’ya gücümüz yetmiyor"
Atiker Konyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay yeni sezon öncesi önemli açıklamalar yaptı. Takımın son durumu hakkında konuşan Çalımbay ayrıca Mehdi Bourabia transferi ve Samuel Eto'o'nun son durumu hakkında konuştu.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrılması gündemde olan yıldız isim Samuel Eto’o hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kamerunlu futbolcunun maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getiren Çalımbay, “Eto’o ile ilgili problem çok basit. Yönetimin şu an Eto’o’nun alacağını karşılayacak durumu yok. Eto’o da böyle bir transfer ve sözleşme yapmış tabii devam ettirmek istiyor. Yönetim ise bir indirim yap ya da kendine bir kulüp bul diyor” diye konuştu.
'GİTMEK İSTEYEN KİMSEYİ TUTMAMAK LAZIM'
Takımımızdan çok memnunuz. Her şey mükemmel geçti. Biz aslında Mehdi Bourabia'yı bırakmak istemiyorduk önüne çok büyük bir fırsat çıktı. Çok istedi transfer olabilmek için benimle konuştu. Gitmek isteyen kimseyi tutmamak lazım. İkinci yarı zaten istediği performansı göstermemiş. Aklı İtalya'dan gelen teklifte kalmış. Daha önce bir oyuncu düşünüyorduk şimdi Mehdi'nin gitmesi ile iki kişi almamız lazım. Çok oyuncu ile görüştük ama olmadı. Samuel Eto'o'nun da bir problemi var. Kampa transferleri yetiştirmemiz lazım. (Fanatik)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle