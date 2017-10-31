Rıza Çalımbay, " Burak Yılmaz'ı hazır olmadan oynatmam"

Başkan Muharrem Usta ile sık sık görüştüklerini dile getiren Çalımbay, yönetimin ve taraftarların kendisinden ne beklediğini iyi bildiğini kaydetti.

"Trabzonspor'da kupa kaldırmamak için hiçbir sebep yok" şeklinde konuşan deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın kaç yabancıyla sahaya çıktığı kimseyi ilgilendirmez. Son paslarda dikkatli olsaydık Galatasaray maçı daha farklı skorla bitebilirdi. Sosa oyunda kalsaydı Evkur Yeni Malatyaspor'u da yenebilirdik. Hafta sonu Kayserispor'la yapacağımız maç için bu ekibi izlemek için de iki hoca gittik" dedi.

Çalımbay, milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalışacaklarını belirterek, sakatlığı devam eden Burak Yılmaz'ı yüzde yüz hazır olmadan da oynatmayacağını sözlerine ekledi. (TRT)