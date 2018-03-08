Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş’a kaybettik diye...'
Trabzonspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay Fanatik'e açıklamalarda bulundu.
Önlerinde 10 haftalık bir lig periyodu kaldığına dikkat çeken Çalımbay, “Beşiktaş karşılaşmasına takılıp kalamayız. Şu an 10 maçtan ne kadar fazla puan çıkartırız ve sezonu en iyi şekilde nasıl tamamlarız onu düşünüyoruz. Beşiktaş’a kaybettik diye karalar bağlayacak değiliz. Ben pes etmeye alışık bir hoca değilim. Zaten Trabzonspor da asla pes edecek bir takım değil. Ayağa kalkacağız” dedi.
‘KİMSEYE SUÇ ATMADIM’
Basın toplantısındaki ‘Bu kadroyu ben kurmadım’ sözlerine açıklık getiren Çalımbay, “Suç atmak veya şikayet etmek için söylenmiş bir söz değildi. Sadece durum tespitinde bulundum. En başında Trabzonspor’a gönülden isteyerek ve büyük bir heyecanla geldim. Burası her hocanın çalışmaktan mutluluk duyacağı çok büyük camia. İnsanlar bazı sözleri, farklı yerlere çekiyor. Bizim kadromuz kötü değil, sadece potansiyelini gösterememiş bir kadro. Eksikleri zaten defalarca söyledik, tekrarlamaya gerek yok. Takım içinden sorunları çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
‘EN BÜYÜK AVANTAJ BURAK’
Yeniden çıkışın formülünü de veren Rıza hoca sözlerini şöyle sürdürdü: “Takım olarak çok iyi biliyoruz ki, 2-3 maçlık bir seri yakalarsak yarışta tekrar var oluruz. Kopan bir lig yok. Trabzonspor’un hedefleri asla bitmez. Ancak şu bir gerçek, kredimiz kalmadı. Önce Akhisar, sonra Malatya’yı yenmek zorundayız. Bu hafta en büyük avantajımız Burak Yılmaz döndü. Performansı ve takıma katkısı ortada. İlk yarıda nasıl seri yaptıysak, aynısını yapabiliriz”
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