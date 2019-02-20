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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.02.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "Beşiktaş ya da Milli Takım’dan teklif gelirse kabul ederim"

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Rıza Çalımbay: "Beşiktaş ya da Milli Takım’dan teklif gelirse kabul ederim"

Beşiktaş’ın efsane kaptanlarından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’tan teklif gelmesi halinde bunu kabul edeceğini söyleyen Çalımbay, "Şu anda Şenol Hoca varken bunları konuşmak olmaz. Ama Beşiktaş ya da Milli Takım gibi hedefi olan takımlara çalışmak isterim" dedi. Çalımbay, derbide de Beşiktaş’ın galibiyete yakın olduğunu söyledi.

20 yıl Beşiktaş forması giyen, siyah-beyazlı kulüp de dahil olmak üzere birçok takımın teknik direktörlüğünü yapan Razı Çalımbay, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

İstanbul Maltepe’de bulunan Oğuzkaan Koleji’nde söyleşiye katılan tecrübeli teknik adam, panel öncesinde samimi cevaplar verdi. Bu tarz panellere elinden geldiğince katılmaya çalıştığını söyleyen tecrübeli futbol adamı, "Bazı şeyleri genç arkadaşlarla paylaşmak çok güzel oluyor. Her gittiğimiz yerden de memnun şekilde ayrılıyoruz. Ben soru-cevap şeklinde konuşmayı seviyorum. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu birçok arkadaşımız çıkıyor. Futbolu iyi takip edenler çok güzel sorular soruyor. Bu ara Beşiktaş ve Milli Takım’la ilgili sorular soruluyor. Fenerbahçe’nin durumuyla ilgili sorular da soruluyor" diye konuştu.

"F.Bahçe değişim sıkıntısı yaşıyor"

Fenerbahçe’nin yaşadığı sıkıntılarla ilgili soruyu yanıtlayan Rıza Çalımbay, sarı-lacivertli ekibin her takımın yaşadığı değişim sıkıntısını yaşadığını belirterek, "Yeni bir yönetim geldi, yeni bir kadro kuruldu, yeni teknik direktör ve sportif direktör geldi. Yönetim hariç bunların hepsi yabancı. Tabii ki böyle sıkıntıların yaşanması gayet normal ama bu kadar uzun süreceği beklenmiyordu. Bir kriz yaşanır ama bir yerden döner normalde. Maalesef biraz strateji eksikliğinden dolayı istenilen olmadı. Ama ben başkanı çok iyi şeyler vereceğine inanıyorum Fenerbahçe’ye. İyi bir Fenerbahçeli. İyi olması için uğraşıyor ama bazen istediğiniz şeyler istediğiniz gibi gitmiyor" dedi.

Sarı-lacivertli ekibin ilk yılında, sportif direktöre yardımcı olması için yerli isimlere de görev vermesi gerektiğini savunan Çalımbay, "İlk senede, arkadaşların Türkiye’yi tanıyana kadar büyük bir zaman geçeceğine inanıyorum. Bence en büyük sıkıntı bu oldu. Hepsi yabancıydı ve hiç yerli yoktu içlerinde. En az 1-2 yerli ismin olması gerekiyordu onları yönlendirecek. Bana göre Türk futbolunu tanımadıkları için bu sıkıntılar yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Burak Yılmaz önemli katkılar sağlayacaktır"

Devre arasında takımların yaptıkları takviyeler konusunda konuşan Rıza Çalımbay, "Herkes yapmaya çalıştı. Bunların içinde Galatasaray eksik olan noktalarını tamamladı. Diğer takımlar da transferler yaptı. Zaten ligin gidişatına göre kimin daha iyi transfer yaptığı belli olacak. Örneğin Diagne, Kasımpaşa’da çok iyi bir performans sergiledi ve Galatasaray’a geldi. Başakşehir’in transferi Robinho ve Beşiktaş’ın aldığı Kagawa çok iyi oyuncular. Bütün takımlar gerekli transferleri yaptılar. Ama önemli olan verecekleri fayda. Mesela Diagne, Kasımpaşa’daki gibi devam edebilecek mi, diğerleri de öyle. Önemli olan takıma katkıları" dedi. Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’la ilgili de konuşan Çalımbay, "Geçen sene Burak Yılmaz’la çalıştığımda Burak sakattı. Sakat olarak oynamasına rağmen 19 gol attı. Şimdi sağlam ve antrenman eksiği var. 1-2 hafta içinde çok büyük faydası olacaktır. Bana göre hem Beşiktaş’a hem de seçilirse Milli Takım’a faydası olacaktır. Burak iyi bir futbolcu ve iyi bir golcü. Bunu da geçen sezon gösterdi" açıklamasını yaptı.

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"Teklif gelirse kabul ederim"

Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesi halinde Beşiktaş’ı çalıştırmak isteyip istemediği konusunda konuşan Rıza Çalımbay, "Teklif gelirse kabul ederiz. Ama Şenol Hoca burada çalışırken bunun gündeme gelmesi ve konuşulması iyi bir şey değil. Ben hedefi olan her yerde varım. Bu Beşiktaş olur, Milli Takım olur Önemli olan hedefi olması" diyerek hedefleri olan bir takımın başında olmak istediğini söyledi.

"Beşiktaş, taraftarıyla kazanır"

Beşiktaş’ın başında olduğu dönemde Kadıköy’de alınan 4-3’lük galibiyeti hatırlatılan ve pazartesi günkü derbiyle ilgili olarak da düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, "Bana göre tarihte bir daha 4-3’lük maç gibi bir maç olmaz. Çok güzel bir maçtı. Kalecisiz oynayıp, kaleye futbolcuyu geçirip, eksik bir kadroyla, Fenerbahçe’nin en iyi döneminde Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmek kolay bir şey değildi. Bu maçta iki takımın da hedefi çok farklı. Beşiktaş’ın yukarıdan kopmamak için kesinlikle kazanması gerekiyor. 2 haftadır da mükemmel oynayıp iyi maçlar kazanıyorlar. Fenerbahçe son maçında puan kaybetti ve hedefi bir an önce alt taraftan yukarıya çıkmak. Beşiktaş’ın en büyük avantajı taraftarı. Böyle maçlarda taraftar 12. adam olmuyor, 1. adam oluyor ve maçı kazandıranların başında geliyor. Bu maçta da taraftar desteğiyle maçı Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyorum" diyerek derbide siyah-beyazlıların galibiyete yakın olduğunu ifade etti.

"İnönü daha güzeldi"

'Vodafone Park’ta futbolcu olarak sahaya çıkmayı ister miydiniz' sorusunu yanıtlayarak sözlerini noktalayan Rıza Çalımbay, şöyle konuştu:

"Beşiktaş’ın her tarafında çıkmak isterim. Ben Beşiktaş’ta 20 sene oynadım. En çok oynayan, en çok şampiyonluk gören oyuncusu oldum. Beşiktaş’ta tatmadığım bir şey kalmadı. Tabii bu statta oynamak isterdim ama İnönü bence daha güzeldi. İnönü’nün atmosferi muhteşemdi. Şimdi bütün statlar değişiyor, yeniliğe uyulması gerekiyor tabii ki ama bence bizim eski stadımız daha güzeldi."

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