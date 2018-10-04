Rıza Çalımbay: ’Beşiktaş maçında tek düşüncemiz galibiyet’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRıza Çalımbay: ’Beşiktaş maçında tek düşüncemiz galibiyet’
GeriFutbol Rıza Çalımbay: ’Beşiktaş maçında tek düşüncemiz galibiyet’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
04.10.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: ’Beşiktaş maçında tek düşüncemiz galibiyet’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rıza Çalımbay: ’Beşiktaş maçında tek düşüncemiz galibiyet’

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında sahaya galibiyet almak için çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Şu ana kadar ligde çizdikleri grafikten oldukça memnun olduğunu belirten Çalımbay, "Yedi haftalık periyoda baktığınız zaman genelde gayet iyiydik. Her maçta gol attık. Özellikle deplasmanda en çok gol atan takımız. Hem içeride olsun hem dışarıda hep galibiyet almak için oynadık. Çalıştığım bütün kulüplerde bu böyleydi. Hep öne oynayan taraf olduk. Sezon başından beklemediğimiz çok goller yedik. Geçen haftaki Göztepe maçı gibi. Deplasmanda iki gol attık ancak üç gol yiyerek maçı kaybettik. Bunu da bir nebze çözdüğümüzü düşünüyorum. Onun dışında takımımın mücadelesinden çok memnunum. Oyuncularıma güveniyorum. Yedi tane maçın 4 tanesini deplasmanda oynadık. Bu maçların hepsi de zor deplasmanlardı. İstediğimiz yerde miyiz? Olabilir ancak daha iyi olabilirdi. Şu ana kadar çizdiğimiz grafik oldukça iyi" dedi.

MAÇA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ

Beşiktaş maçına galibiyet almak için çıkacaklarını da belirten Çalımbay, "Bu hafta Beşiktaş maçımız var. Öncelikle Beşiktaş’a bu akşam oynayacağı maçta başarılar diliyorum. Bu maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Benim oyun felsefem budur. Çalıştırdığım tüm takımlarda da bu mantalite ile görev yaptım. Göztepe maçını ne olursa olsun telafi etmemiz lazım. Bizim oradan da çok iyi bir sonuçla dönmemiz gerekiyordu. Önemli olan bizim yaşadığımız şanssızlıklarımızdan ders alıp bu hataları Beşiktaş maçı ve sonrasında oynayacağımız maçlarda yapmamak. Bu maçtan da inşallah istediğimiz şekilde ayrılacağız" diye konuştu.

İLK 10’UN İÇERİSİNDE OLMAK İSTİYORUZ

Sezon öncesi transferlerin takıma çok geç katıldığını belirten Çalımbay, "Bundan sonra kalan maçları iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Özellikle içerideki maçlarımızda. Çünkü ikinci yarıda sıkıntı yaşamamak için alabildiğimiz kadar çok puan toplamalıyız. Devre arasında da duruma göre bir iki transfer yapabiliriz. Ben takıma çok geç katıldım. Transferlerde istediğimiz gibi olmadı. Arkadaşlar takıma geç geldi. Arkadaşların çoğu sezon öncesi antrenmanlara katılamadı. Onun için bir sıkıntı yaşandı. Kadronun yüzde 90’ı geçen seneden gelen bir kadro. Bu kadro da geçen sene belirli sıkıntılar yaşamış bir kadro. Onu da toparlamamız gerekiyordu. Şuan düşüncemiz kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek. Hedefimiz ilk onun içinde kalmak. Sezon sonu ne olur onu da hep birlikte göreceğiz" dedi.

ÖLÜ TOPLAR ÖNEMLİ

Sezon başından bu yana ölü toplardan goller yediklerini de ifade eden Rıza Çalımbay, "Ölü toplarla sezon başından beri çalışıyoruz. Ölü toplar maçlarda çok önemlidir bunun farkındayız. Ölü top öyle bir şey ki siz istediğiniz kadar çalışın arkadaşınız gitmezse ona yapacak bir şey yok. Taktik yapılacak bir durum yok. Bu bir pozisyon değil ki ona göre taktik yapalım. Her takımda böyle hatalar yapılıyor. Biz yine de çalışıyoruz. Onları da inşallah düzelteceğiz. Bu bizden çok oyuncuların o anlık konsantresine bağlı" diye konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 178Malmö - Beşiktaş
    3
    MS2
    2,00
    26518kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (04.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaşlı Pepe'ye milli davet

Yabancılar dövizle devam

UEFA'dan skandal gaf! Caner Erkin...

Rıza Çalımbay: ’Beşiktaş maçında tek düşüncemiz galibiyet’