Rıza Çalımbay: "Beşiktaş karşılaşması kazanılmayacak maç değil"

Atilla Konuk Tesisleri'nden düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurguladı.

İlk maçı Beşiktaş ile oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, geçen senenin şampiyonu karşısında kolay maç oynamayacaklarını söyledi. Beşiktaş'ın ligde oturmuş kadroya sahip en iyi takım olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Takımıma yürekten inanıyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza eminim" dedi.

Ligde genellikle ilk 5 haftaya kadar takımların istediği düzeye geldiğini ve kadrolarını oluşturduğunu anlatan Rıza Çalımbay, 3- 4'üncü haftadan sonra ise tüm takımların gerçek yüzünü, kuvvetini göstermeye başladığını vurguladı.

TEK SIKINTI SAKAT FUTBOLCULAR

Beşiktaş'ı tanıdığını, oyuncuları bildiğini aktaran Çalımbay, 5 haftalık geçiş sürecini en iyi şekilde atlatmak istediklerini dile getirdi. Beşiktaş maçında tek sıkıntılarının Menez, Deniz ve Drole'nin sakatlığı olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları söyledi:

"Sakat arkadaşlarımızın olması büyük dezavantaj. Kadroda olan arkadaşlarımızla en iyi şeyi yapmak istiyoruz. Bizim amacımız Beşiktaş maçında puan ya da puanlar almak. Beşiktaş maçı kazanılmayacak maç değil. Biz mücadele etmezsek, oyun içinde kalmazsak, oynamazsak bizim için büyük problem. Tek sıkıntımız eksik arkadaşlar. Şu an da 11'in dışında ofans olarak sıkıntımız var. Alternatif oyuncu ve oyuna girecek futbolcu açısından. 1- 2 haftayı böyle geçireceğiz. Milli maç arası bizim için çok önemli. Sonrasında hem kadro netleşecek hem de iyi şeyler yapacağız. Beşiktaş maçından iyi şekilde ayrılacağımıza yürekten inanıyorum. Tek düşüncemiz puan ya da puanlarla ayrılmak."

"1-2 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Rıza Çalımbay, transfer döneminde 1- 2 oyuncu daha takviye yapabileceklerini söyledi. Yeni transferler olmazsa aynı kadro ile lige devam edeceklerini anlatan Rıza Çalımbay, oyuncularına inandığını dile getirdi. Takımıyla geçen sene çok iyi işler yaptıklarını ve Antalyaspor'un tarihinde önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Çalımbay, daha başarılı olmak için bu sene yönetim, teknik heyet, futbolcular ve camianın tek yürek olması gerektiğini söyledi. Çalımbay, Antalyaspor camiasının birlik ve beraberlik içerisinde olmadığı takdirde geçen sezon başında yaşanan sıkıntıların oluşabileceğine değindi.



