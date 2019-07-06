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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.07.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "Beklediğimiz transferler var"

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Rıza Çalımbay: "Beklediğimiz transferler var"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, birinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı.

Dün akşam saatlerinde, Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otelde kampa giren Sivas ekibi, sabah ilk antrenmanlarına çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler eşliğinde yaptıkları antrenmana koşuyla başladı.

Kamp yaptıkları otelin bahçesinde bulunan göl çevresinde koşu yapan Sivassporlu futbolcular, yaklaşık bir saat süren antrenmanı açma germe hareketleriyle tamamladı.

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kampa çok eksik başladıklarını söyledi.

Kampa tam kadro başlayamadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Tam kadro gelemedik ama kampa da başlamak zorundayız. Bu kamp boyunca da inşallah bütün takımımız hazır olacak. Asker arkadaşlarımız vardı. Onlara da ayrı bir izin verdik. Onun için şu anda az bir kadro ile bugün başlıyoruz." dedi.

Rıza Çalımbay: Beklediğimiz transferler var

- "Beklediğimiz transferler var"

Çalımbay, yeni sezon hakkında da değerlendirme yaparak, "İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Beklediğimiz transferler var. Onları da gerçekleştirirsek bambaşka ve iyi bir şekilde lige hazırlanacağız. İlk kampımız burada. Sonra ayın 22'sinde Hollanda'ya gideceğiz. Orada 2 tane takımla maç yapıp döneceğiz. Onun için bizim tek düşüncemiz bir an önce transfer edeceğimiz arkadaşlarımızın buraya gelip bizimle çalışması." şeklinde konuştu.

Bolu kampını tek hazırlık maçı yaparak tamamlamak istediklerini kaydeden Çalımbay, bu kapsamda 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile maç yapacaklarını söyledi.

Tek amaçlarının ligi en iyi yerde bitirmek olduğuna dikkati çeken Çalımbay, sözleri şöyle tamamladı:

"Önemli olan transfer yapmamız lazım çünkü kimse bilmiyor ya da üstünde durmuyorlar. Sivasspor'un geçen seneki kadrosu boşaldı. Çoğu oyuncusu kiralıktı hepsi gitti. Onun için de kadromuza oyuncu katmamız şart. Aklımızda isim çok ama önemli olan onları almak. Her kulübün de şu an yaşadığı maddi sıkıntılar var. O yüzden de bunları aşmak gerekiyor. inşallah en iyi şekilde aşılır. İstediğimiz transferleri de yapabiliriz." 

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