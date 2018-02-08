Rıza Çalımbay: Aykut hocaya hiç kimse kızmasın

Çalımbay, Gençlerbirliği ile hafta sonu deplasmanda oynayacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Ligde son 4 haftadır berabere kalarak zirveden uzaklaşan bordo-mavili takımın teknik direktörü, eleştirilerin normal olduğunu ancak bazılarının kasıtlı yapıldığını ve yapıcı olduğuna inanmadığını savundu.



Hiçbir teknik direktörün kendine yarayan oyuncuyu yedek kulübesinde yanında tutmayacağını ve hazır olmayan oyuncuya kolay kolay şans vermeyeceğini kaydeden Çalımbay, "Bunların başında da bizde Sosa geliyor. Biz Sosa hazır olana kadar bekledik. Hazır olmayan arkadaşımızı oynatma şansımız yok. Şu an iyi duruma geldi, oynuyor. Eleştiriler normaldir. Çıkardığımız kadroyu, oyuna giren futbolcuyu beğenmeyebilirler. Biz onların peşinde değiliz. Biz aylarca çalışıyoruz, görüyoruz. Burada yaşanan şeyleri çoğu kimse görmez." ifadelerini kullandı.



Çalımbay, Trabzonspor'da göreve başladığı günden itibaren kapılarını herkese açtıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hafta 3-4 arkadaşımız idmana çıkmıyor. Bunu kimse bilmez. Onun için eleştiriler normal. Bu eleştiriler hayatımın bir parçası. Bunlardan bazıları bakıyorsunuz olumlu oluyor, bazılarını kabullenemiyorsunuz ama biz işimize bakıyoruz. Bana verilen kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ben burada tek değilim. Benim çok iyi ekibim var. Hepsi futboldan gelen arkadaşlarımız. En iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Kadromuz bu ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Herkesin görüşüne saygım sonsuz, onlar da bize saygı duymalı."



Göztepe maçında takımının oyunundan memnun olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Belki de ben geldikten sonra en iyi oynadığımız maçlarımızdan biriydi. Bu maçta takımıma kimse laf söylemesin. Eğer şu takıma konuşuluyorsa, eleştiriyorlarsa art niyetli söylüyorlar. Burada tek eksik olan goldü. Pozisyona belki de en çok girdiğimiz maçtı. Bazen futbolda oluyor. Bir kaleci mükemmel işler yapabilir, şansı iyi gidebilir. O gün de bize rastladı." diye konuştu.



"3 MAÇI DA KAZANABİLİRDİK"



Çalımbay, ikinci yarıda Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında berabere kaldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz bu 3 maçı da kazanabilirdik. Bizi Konya maçından sonra '10 kişilik takımı yenemediler' diye eleştirdiler. 10 kişilik takıma 10 tane gol atamazsın, 2 tane atarsın. Biz 2 tane attık ama ölü toptan gol yedik. Fenerbahçe maçında da ölü toptan gol yedik. Göztepe maçında girdiğimiz pozisyonları atabilseydik farklı yerdeydik ve belki de farklı şekilde konuşuyorduk. Konya maçını galip, Fenerbahçe maçını 1-0 ile bitirseydik, bu maçı da farklı kazansaydık şu anda farklı şekilde konuşurduk. Detaylar çok önemli. Bu sene 13 tane topumuz direkten döndü. Karabük maçında direkten dönen top var, döndü, döndü, girmedi. Göztepe maçında direkten döndü, kaleciye geldi. Verilmeyen bariz penaltılar var. Bunlar da bizi etkiliyor. Hakem arkadaşlar, başta Burak olmak üzere ön yargılı bakıyor. Burak 10 kere düşerse sanki bir tanesini, iki tanesini garanti görüyor. Burada da sıkıntı oluyor. Genel olarak ikinci yarı takımın futbolundan memnunum. Tek sorun bunu skora yansıtmak. Onu da inşallah en kısa sürede yapacağız."



Bir gazetecinin "Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın hakemlerle ilgili açıklamaları ligin gidişatına etki eder mi?" yönündeki sorusu üzerine ise Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bizlerin hakemlerle ilgili fazla konuşması iyi değil. Bu bizim işimiz değil. Ortada bir gerçek varsa, belli hatalar varsa bunu bizim gündeme getirmemiz zaman zaman olabilir ama genelde kulübün buna göre açıklama yapması gerekebilir. Ben hakem hatalarından dolayı Kasımpaşa'da Avrupa kupalarına gidemedim. 16 puanım gitti. Bir yere kadar konuşuyorsun, sonra kötü şekilde geri dönüyor. O yüzden bunlar bizim işimiz değil. Bir yere kadar sabredebilirsin ama sonra konuşma ihtiyacı hissediyorsun. Burada hiçbir hakem arkadaşımızı kötülemek istemiyoruz. Hakemlik herkesin yapacağı iş değil, zor bir iş. Hakemlere güveniyorum. Bu ligi onlarla götüreceğiz. Yabancı hakem konuşuluyor, öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şu anda öyle bir konuma giriyoruz ki hakem hataları bile ligi belirleyebilir. Onun için dikkat etmeleri gerekiyor. Biz de üzülüyoruz. Geçen hafta belki o penaltı, kırmızı kart verilse daha değişik olacak. Bursa maçında penaltılardan biri verilse her şey değişik olacak. Penaltılardan biri verilmiyor, son dakika golü yersin, alacağın maç gidebilir."



"Hakemler açısından en mağdur edilen teknik direktörlerden biri benim." diyen Çalımbay, şöyle devam etti:

"Maçımda hakem, hakemliği bıraktı. Ben o derece yaşadım. Onun için burada hakem arkadaşlarımıza destek çıkmamız gerekiyor. Merkez Hakem Kurulunun hakem arkadaşlarımıza daha sıkı sarılması gerekiyor. Hakemlik çok zor, hatalar yapılacak. Bütün takımlara yapılıyor. Mağdur olduğumuzu söylememiz gerekiyor ama bu aşırıya kaçmadan, disipline gitmeden. Biz kendimizi tutmaya çalışıyoruz. Hakemlerin yaptıkları bir hata, yanlıştan kulüpler çok büyük zarar görüyor. Oyuncular ve en çok da teknik direktörler zarar görüyor. Benim başıma gelmedik kalmadı. İki yerde belki de Avrupa Kupaları'na gidiyordum. Sırf hakem arkadaşlarımızın bariz yaptığı hatalardan dolayı maalesef bu gerçeği yaşadım. Yine de çıkıp sert bir açıklamamız olmadı ama Aykut hocaya hiç kimse kızmasın. Belki bir yere kadar gelmiştir. Küçük de olsa tepki göstermiş olabilir. Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak zordur. Anadolu takımında, tabii ki Trabzon'u ayırıyorum. Deplasmanda berabere kaldığın zaman büyük başarı gösterilir, '1 puan aldık. Çok iyi' denir. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da gittiğin yerde berabere kaldığında o takım kim olursa olsun mağlubiyetten daha beter duruma sokulur. Daha çok eleştirilir, daha çok haksızlık yapılır. Onun için buradaki kızmalar, etmeler, teknik direktör arkadaşlarımızın normaldir. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin. Hiçbir teknik direktör hata yapılmadıktan sonra ne hakemi konuşur ne da başka bir şeyi konuşur."



Çalımbay, Emre Belözoğlu ve Caner Erkin'e verilen cezalar arasında farkların bulunduğu yönündeki bir başka soru üzerine de "Ben Emre veya Caner'in ayrı ayrı bakıldığına inanmıyorum. Kural ne gözüküyorsa o şekilde bakılması lazım. Hakem arkadaşımızın raporu çok önemli veya televizyondan görüntülü bir şey varsa ona göre hareket ediyorlardır. Herhalde bir şey görmediler." ifadesini kullandı.



Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de bilgi veren Çalımbay, "Sakatlarda şu andaki durum Mustafa Akbaş ve Burak oynayamaz. Burak yurt dışında, herhalde hafta arası gelecek, inşallah Başakşehir maçına yetişir. Onazi'nin ailevi problemi var. Ona izin verdik. Gerçekten çok önemli sıkıntısı var. Castillo başladı. Net şekilde hazır değil ama maçta kullanabiliriz." dedi.



GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hangi takımın ne zaman puan kaybedeceği belli olmuyor. Kolay bir takım değil. Onlar da istikrar yakaladı. Bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, Pereira ile uzun süredir kulübün yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, Uğur ve N'Doye'un sözleşmesinin uzaması konusunda da yönetim kurulunun görüşmeler yapacağını belirterek, "Bulunduğumuz yer kötü bir yer değil ama daha iyi olması gerekiyor. Onun için taraftara teşekkür ediyorum. Bütün gayemiz Trabzonspor'u çok çok iyi yere getirmek. Başka düşüncemiz yok. Takıma, oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum." şeklinde konuştu.