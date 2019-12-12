Rıza Çalımbay: "Ali Palabıyık Fenerbahçe maçında dikkatli olmalı"

Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan lider DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa da idmana çıkmadı.



“Hiç penaltı atmadık”

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile hafta sonu oynanacak karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık’ın atanmasına ilişkin konuştu.

Çalımbay, Fenerbahçe maçında hakem hatalarına maruz kalmak istemediklerini belirterek, “Her şeyden önce başkanımız açıklama yaptı. Ali Palabıyık’ın Galatasaray ile oynadığımız maçtaki yönetimi zihnimizde kaldı. Bazı şeyler vardı olmaması gereken. Bu maç kritik ve herkesi ilgilendiren bir mücadele olacak. İnşallah bu maçta da aynı hatalara maruz kalmayız. Galatasaray maçında Isaac Cofie’nin atılması ve 10 kişi kalmamız bizim için çok büyük dezavantaj olmuştu. Kişilik olarak da çok beğendiğimiz bir arkadaşımız ama hakemlik bambaşka bir şey. Fenerbahçe maçı çok kritik ve dikkat edilmesi gereken bir maç. Hakem arkadaşların da bizim de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim tek istediğimiz şey; mağdur edilmemek. Başka bir isteğimiz yok. Bugüne kadar hakemlerden hiçbir beklentimiz de olmadı. Ligde bir sürü penaltı pozisyonumuz olmasına rağmen hiç penaltı atmadık. Hiçbir tanesini de gündeme getirmiyoruz. Bu maç bizim için dönüm maçı. Galatasaray maçındaki gibi hatalara maruz kalmak istemiyoruz” dedi.



“500. maçım Fenerbahçe’ye denk geldi”

Çalımbay, teknik direktör olarak kariyerinde 500. maça çıkacağının hatırlatılması üzerine, “Kariyerimde 500. maça çıkacağım o da Fenerbahçe maçına denk geldi. Benim için Sivas ayrı bir yer. Sorumluluğum çok çok farklı. Burada çok başarılı olmak istiyorum. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.



“Sıkıntılarımız var

Çalımbay, takımdaki eksik oyuncularla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“Hakan Arslan cezalı durumda, bu bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Caner Osmanpaşa'nın bir sıkıntısı var bugün antrenmanda yer almayacak. Mert Hakan Yandaş’ı bugün

deneyeceğiz. Bunun gibi sıkıntılarımız var. İnşallah hakem arkadaşlarda da sıkıntı yaşamayız.”



“Zor bir maç olacak”

Tecrübeli teknik direktör son olarak, Fenerbahçe maçının zor geçeceğini ifade ederek, “Güzel bir maç olacak. Hem bizim için hem de Fenerbahçe için zor bir maç olacak. Taraftarımızın önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın sadece bu maça değil, her maçımıza gelmesi gerekiyor. Bizim yanımızda olması gerekiyor. Onlar ayrı bir güç” şeklinde konuştu.



Öğrencilerden Sivasspor’a moral ziyareti

Diğer yandan antrenman öncesi Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler İlk-Orta ve Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri Sivasspor’a moral ziyaretinde bulunarak tatlı ikram etti. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirerek Fenerbahçe maçı için başarılar diledi.