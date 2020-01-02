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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 08:55,Son Güncelleme:/

Rıza Çalımbay açıkladı: 'Evet, Alper Potuk'u...'

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Rıza Çalımbay açıkladı: 'Evet, Alper Potuk'u...'

Transferde hareketli saatler yaşayan takımlardan biri de Demir Grup Sivasspor... Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'den Alper Potuk'u takımında görmek istediğini açıkladı.

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Bu doğrultuda açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'de forma giyen Alper Potuk'u kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

Çalımbay'ın sözleri şöyle:

Sezona eksik bir kadroyla başladık. Sezon öncesinde eksik kadroyla çok iyi idmanlar yaptık ve kamp dönemini iyi geçirdik. Takımımızda güzel bir uyum oldu ve başarı geldi. Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncuyu kadromuza katacağız. Alper Potuk benim yakından tanıdığım bir futbolcu. Alper Potuk, Fenerbahçe'den ayrılırsa Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok. Alper'i takımımda görmek isterim. Emre Kılınç ve Mert Hakan için ocak ayında gitmek zor olabilir. İki futbolcumuzda takımımızda devam edecekler.

Rıza Çalımbay açıkladı: Evet, Alper Potuku...

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