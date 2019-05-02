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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "4-3'lük Fenerbahçe maçında..."

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Rıza Çalımbay: "4-3'lük Fenerbahçe maçında..."

Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, MisliTV'ye açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonuna Konyaspor'da teknik direktör olarak başlayan Rıza Çalımbay, 12 Kasım 2018'de takımdan gönderilmişti.

Takımdan gönderilme sürecinden A Milli Takım'a, Fenerbahçe'yi Beşiktaş ile 4-3 yendikleri maçtan siyah-beyazlı takım hakkındaki görüşlerine kadar birçok şeye açıklık getirdi.

"Şenol Hoca ayrılırsa, bana da teklif gelirse seve seve çalışırım"

Şenol Güneş takımın başındayken gidip Beşiktaş'la konuşmam. Yönetim de zaten takımın başında Şenol Hoca varken bana teklif yapmaz, yapmadı da... 

Beşiktaş bizi çağırdığı zaman, Şenol Güneş de bıraktığı zaman seve seve çalışırız. Ama maalesef basında, bazı yerlerde benim göreve talip olduğum yazıldı, çizildi.

Beşiktaşlıyım, gizlemiyorum, sene sonunda Şenol Hoca bıraktığında teklif gelirse oturur konuşuruz, şu an için öyle bir gelişme yok. İki yerde para konuşmam; Milli Takım ve Beşiktaş!

Başka yerlerden sezonun son kısmı için teklif aldım ama ben bir yerde başlarsam sezon başı başlamak isterim diyerek reddettim.

"4-3'lük Fenerbahçe maçında..."

O aslında tarihi bir maç. Benim öyle 9-10 kişiyle kazandığım maçlar çok ama o maç bambaşkaydı. Cordoba atılınca Pancu'yu kaleye geçirmek zorunda kaldık.

Cordoba atılınca önce Ahmed Hassan yanıma geldi, ben kaleye geçeyim dedi. Antrenmanda kalecilik yapıyor ama yok dedim ben. Sonra Ronaldo geldi. O da ben kaleye geçeyim dedi, ona da yok dedim. Kafamda kadroyu şekillendirdim, nereden oyuncu feda edebiliriz. En son Pancu geldi. Forvetten birini feda etmek doğru olacaktı, Pancu'ya karar verdik. Şanssızlık, direkt penaltı atışıyla başladı. Fenerbahçe o sezon çok iyiydi, iç sahada mağlubiyeti yoktu. O gün belki de 11 kişiyle yapamadığımız şeyleri 10 kişiyle ve kalede Pancu varken yaptık. Ne zaman gol yiyeceğiz diye bekliyorduk ama Pancu iyi kalecilik yaptı. Herkes kendine çok güvendi, bir yerden sonra ben maçı kazanacağımıza inandım.

"Konyaspor başkanı ayrılık var hocam dedi"

Hakkımızın yendiği anlar da oldu. Konyaspor örneği mesela. Ankaragücü'nü yendik, ligde çok iyi gidiyoruz. Milli, maç arası vardı, beni aradılar görüşmek için. Ben de futbolcularla ilgili bir problem oldu zannettim. Başkan ayrılık var hocam dedi, kimle dedim, sizinle dedi. Tamam, dert değil ayrılalım ama sebebini öğrenmek istiyorum dedim. Şehir uyuşmazlığı dedi...

Röportajın tamamını izlemek için buraya tıklayın!

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Rıza Çalımbay: 4-3lük Fenerbahçe maçında...

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