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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Ndiaye transferine soruşturma

Futbol
İHA
03.02.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay 11'ini değiştiriyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında Göztepe'yi ağırlayacakları müsabakada mini bir değişime gitmeyi planlıyor. Burak Yılmaz olmadan kadro üzerinde çalışan deneyimli teknik adam Rodallega ile birlikte yeni gol ayakları üzerinde duruyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi saat 20:00'de Medical Park Stadyumunda Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda kadroda mini bir değişim yapmayı planlıyor. Geride kalan maçların aksine Göztepe maçının antrenmanlarını basına daha erkenden kapatan deneyimli teknik adam, taktik çalışmalara ağırlıklı vermesi yaşanacak olan değişimin bir işareti olarak değerlendirildi.

İlk on bire yeni isimler

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Göztepe maçında Rodallega'ya şans vermesi bekleniyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe maçının aksine Göztepe maçında farklı bir kadro ile sahada olması bekleniyor. Karadeniz ekibinde Rodallega ile birlikte Sosa, Novak ve Hubocan'nında zorlu karşılaşmada ilk on birde görev alma olasılığı yüksek görülüyor.

Çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, ligin ilk yarısında 3-2 mağlup olduğu rakibi karşısında hem rövanşı almak hemde 3 haftalık bir aranın ardından 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Süper Lig'de elde ettiği 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarından beraberliklerle ayrılarak duraklama dönemine giren bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışa geçip zirve iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

Çalımbay Medical Park'ta mağlup olmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda görev almaya bayladığı dönemden beri Medical Park Stadyumunda oynadığı maçlarda yenilmedi. Ligde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'nde galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 1 maçta ise beraberlikle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Medical Park Stadı'nda Çalımbay, 5 karşılaşmadan 13 puan çıkardı.

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