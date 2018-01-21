Rıza Çalımbay: 10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değil

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinin güzel bir maç izlettiğini söyleyerek, "Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra çok güzel bir avantaj yakaladık, pozisyonları da çok yakaladık bunları değerlendirmemiz gerekiyordu maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Mağlup duruma düştük sonra öne geçtik, son dakika golü uzun toptan, ya da faul sonrası kullanılacak toptan geleceklerdi. Futbolda olan şeyler son saniyede olan şeylerden yapacak bir şeyimiz yok son saniyede olan olaydan dolayı. Biz kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa yaptık her türlü riske de girdik ama olmadı. Bazen olmuyor. Bizim 16 tane çok kritik maçlarımız var. Özellikle evimizde oynayacağımız Fenerbahçe ve Göztepe maçları. Bunları kesinlikle çok iyi bir şekilde bitirmemzmi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değil"

Futbol şansının bugün kendilerinden yana olmasına rağmen Atiker Konyaspor’a oyunu kabul ettiremediği ve son 3 maçını aynı takımla oynamasına rağmen hiçbir maçı kazanamadığının anımsatılması üzerine Çalımbay, "Biz istediğimiz pozisyonların hepsine girdik. Hem bu maçta hem de oynadığımız Türkiye Kupası maçının ikinci yarısında da bütün üstünlükler bizde olmasına değerlendiremedik. Şimdi herşeye rağmen 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen oyunu kopardık aldık ama futbolun içinde olan bir şansızlık oldu. 10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir. Futbol disiplini ister, son paslara çok dikkat ister. Biz çoğunu yaptık ama oyunu değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, maçta bazı gergin anlar yaşandığını hatırlatarak, Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile yıllarca aynı takımda ter döktüğünü, maç sonrası birbirlerine başarılar dileyip sarılarak ayrıldıklarını dile getirdi.