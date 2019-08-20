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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.08.2019 - 20:41, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "1 veya 2 tane transfer daha yapabiliriz"

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Rıza Çalımbay: "1 veya 2 tane transfer daha yapabiliriz"

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına start verdi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

“Rize maçı önemli”

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 3-0 galip geldikleri Beşiktaş maçını ve Çaykur Rizespor ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.

Beşiktaş maçında mükemmel oynadıklarını ve 3 puanı hak ettiklerini belirten Çalımbay, “Beşiktaş karşılaşması bizim için çok önemliydi. Hem ligin ilk maçı olması çok çok önemli. Lige iyi başlamamız gerekiyordu ve o günde gerçekten mükemmel oynadık. Sonuç iyi bir sonuç ama sonuçtan daha ziyade oynadığımız futbol, herkesin kapasitesinin üzerine çıkması, herkesin görevini dört dörtlük yapması ve maçın başından sonuna kadar da oyundan kopmadan çok güzel bir futbol oynadık. Ligde ilk galibiyetimizi aldık. Bizim için şimdi önemli olan Çaykur Rizespor maçı. Bütün her şeyimizle oraya odaklandık. Şuandaki tek düşüncemiz Rize maçı” dedi.

“1 veya 2 tane transfer daha yapabiliriz”

Takımda transfer çalışmalarının sorulması üzerine Çalımbay, şu cevabı verdi:
“Almaya çalışıyoruz. Hazırlık dönemine de az bir sayı ile başlamıştık ama sonra yavaş yavaş yaptık. Şimdi de belki 1 veya 2 tane transfer daha yapmaya çalışıyoruz. Transfer olacaksa da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi birisini almaya çalışıyoruz. Onun için bütün her şey yönetimde. Onu bekliyoruz.”

“Samassa’nın sıkıntısı yok”

Beşiktaş maçında bayılan ve hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa’nın durumu hakkında da bilgi veren teknik direktör Rıza Çalımbay, “Kalecimiz Mamadou Samassa’nın bir şeyi yok. Bugün de antrenmana çıkıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Takımımızda sezon başından beri mükemmel bir hava vardı, hazırlık dönemimizde çok az kişiyle çalıştık ama çok iyi şeyler yaptık, havamız mükemmeldi. Bunu da sahaya yansıttığımız da güzel şeyler oluyor. Hazırlık maçları olsun, lig maçı olsun. Beşiktaş çok iyi bir takım. Gerçekten ligin iyi takımlarından bir tanesi. Onun için alınan galibiyet çok çok önemli. Bu maçın daha anlamlı olması için Rize maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Samassa idmanda

Ligin ilk haftasında Beşiktaş karşılaşmasında bayılan ve hastanede tedavi altına alınan Sivasspor’un file bekçilerinden Mamadou Samassa’da idmanda yer aldı. Takımla beraber çalışan Samassa’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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