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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
01.12.2018 - 20:42, Son Güncelleme:

River Plate Madrid'i reddetti

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River Plate Madrid'i reddetti

Geçtiğimiz hafta oynanması gereken fakat River Plate taraftarlarının Boca Juniors takımını taşıyan otobüse saldırması sonucu ertelenen Libertadores Kupası final rövanş maçıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

River Plate kulübü, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'ün şampiyonluk karşılaşmasının 9 Aralık Pazar günü TSİ 22.30'ta İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması yönündeki kararını reddettiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan bildiride mücadelenin Madrid'de oynanmasının iki takımın eşit şartlarda yarışmasını engelleyeceği ve biletlerini daha önceden taraftarları mağdur edeceği vurgulandı.

Açıklamada geçtiğimiz hafta yaşanan olayların tüm sorumluluğunun Arjantin devletinin üst düzey yetkilileri tarafından üstlenildiği hatırlatılırken ülkede G20 zirvesinin düzenlendiği bir dönemde ülkenin en önemli futbol maçının oynanamamasının anlamsız olduğu ifade edildi.

Öte yandan hem cumartesi hem de pazar gecesi El Monumental'de karşılaşmanın oynanması için bekleyen fakat daha sonra evine dönmek zorunda kalan 66 binden fazla taraftarın maçın Madrid'e alınmasıyla adeta yok sayıldığı savunuldu.

River'ın bu kararının ardından bir türlü oynanamayan şampiyonluk maçının akıbetinin ne olacağı ise büyük merak konusu.

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