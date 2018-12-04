River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Libertadores Kupası
River Plate Boca Juniors maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Libertadores Kupası final kapsamında oynanacak River Plate Boca Juniors maçının sonucunu oldukça merak ediliyor. Oynanan ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Libertadores Kupası finalinde bu hafta River Plate Boca Juniors maçı oldukça heyecan dolu bir mücadeleye tanık olacak. Sporseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin sonucu ne olacak merak ediliyor. Peki, River Plate Boca Juniors maçı bu hafta ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
9 Aralık Pazar günü saat 22:30'da başlayacak mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
RÖVANŞ 4 KEZ ERTELENDİ
10 Kasım’da Boca’nın sahasındaki ilk maç yoğun yağmurdan dolayı ertesi güne ertelenmiş ve 90 dakika 2-2 sona ermişti. 24 Kasım’da River’da şampiyonu belirleyecek karşılaşma, Boca’yı taşıyan otobüse yapılan taşlı ve biber gazlı saldırı sonrasında toplamda 4 kez ertelenmişti.
İLK MAÇ BERABERE BİTTİ
Çift maç usulündeki finalin ilk ayağı, 11 Kasım tarihinde başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı. Kupa finali ilk ayağında Boca Juniors ile River Plate 2-2 berabere kaldı.
Libertadores Kupası'nın yarı finallerinde Boca Juniors Palmeiras'ı, River Plate ise Gremio'yu elemişti.
BİLETLER HEMEN TÜKENDİ
81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı’ndaki River Plate-Boca Juniors maçının biletleri satışa çıkarıldıktan iki gün sonra tükendi. Arjantin basınında, "Libertadores Kupası tarihinin en pahalı maç biletleri satıldı." diye yazılırken, bir kişinin ortalama maaşının 695 avro olduğu Buenos Aires’ten maç için Madrid’e gitmek isteyen bir taraftarın 2 bin 200 ila 3 bin 200 avro ödemesi gerektiği vurgulandı.
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