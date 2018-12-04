River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Libertadores Kupası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
04.12.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Libertadores Kupası

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River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Libertadores Kupası

River Plate Boca Juniors maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Libertadores Kupası final kapsamında oynanacak River Plate Boca Juniors maçının sonucunu oldukça merak ediliyor. Oynanan ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Libertadores Kupası finalinde bu hafta River Plate Boca Juniors maçı oldukça heyecan dolu bir mücadeleye tanık olacak. Sporseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin sonucu ne olacak merak ediliyor. Peki, River Plate Boca Juniors maçı bu hafta ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

9 Aralık Pazar günü saat 22:30'da başlayacak mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ 4 KEZ ERTELENDİ

10 Kasım’da Boca’nın sahasındaki ilk maç yoğun yağmurdan dolayı ertesi güne ertelenmiş ve 90 dakika 2-2 sona ermişti. 24 Kasım’da River’da şampiyonu belirleyecek karşılaşma, Boca’yı taşıyan otobüse yapılan taşlı ve biber gazlı saldırı sonrasında toplamda 4 kez ertelenmişti.

İLK MAÇ BERABERE BİTTİ

Çift maç usulündeki finalin ilk ayağı, 11 Kasım tarihinde başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı. Kupa finali ilk ayağında Boca Juniors ile River Plate 2-2 berabere kaldı.

Libertadores Kupası'nın yarı finallerinde Boca Juniors Palmeiras'ı, River Plate ise Gremio'yu elemişti.

BİLETLER HEMEN TÜKENDİ

81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı’ndaki River Plate-Boca Juniors maçının biletleri satışa çıkarıldıktan iki gün sonra tükendi. Arjantin basınında, "Libertadores Kupası tarihinin en pahalı maç biletleri satıldı." diye yazılırken, bir kişinin ortalama maaşının 695 avro olduğu Buenos Aires’ten maç için Madrid’e gitmek isteyen bir taraftarın 2 bin 200 ila 3 bin 200 avro ödemesi gerektiği vurgulandı.

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