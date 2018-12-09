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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
09.12.2018 - 19:13, Son Güncelleme:

River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Libertadores Kupası

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River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Libertadores Kupası

River Plate Boca Juniors maçı, bu akşam yeniden futbolseverlerin karşısında olacak. Daha önce olaylar nedeniyle iki kez iptal edilen karşılaşma, bu akşam İspanya'nın Başkenti Madrid'te oynanacak. Peki, 2-2'nin rövanşında galibiyet için sahaya en iyi 11'lerin çıkacağı River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için bazı bilgiler

River Plate Boca Juniors maçı için geri sayım başladı. Daha önce olaylar sebebiyle 2 kez ertelenen karşılaşma, güvenlik nedeniyle Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'da oynanacak. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Copa Libertadores Finali kapsamında oynanacak olan karşılaşma hakkında bazı bilgiler

RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Copa Libertadores Finali kapsamında River Plate, 2-2'nin rövanşında Boca Juniors ile karşılaşacak. 9 Aralık Pazar günü saat 22.30'da oynanacak olan mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilebilecek.

Boca Juniors'lu taraftarlardan muhteşem uğurlama!Copa Libertadores finali rövanş maçında Madrid'te River Plate ile karşılaşacak Boca Juniors, İspanya'ya hareket etti. Arjantin kulübünün taraftarları, takımlarını Madrid'e meşaleler eşliğinde uğurladı...
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4 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Libertadores Kupası'na tarihte ilk defa ev sahipliği yapacak olan Madrid'te 4 binden fazla ulusal ve özel polis, bu maç için görevlendirildi.

Madrid Valisi Jose Manuel Rodriguez Uribes yapılan güvenlik toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'in River Plate ve Boca Juniors takımları arasında 9 Aralık Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak final maçının öncesi ve sonrası için 2 bin 54'ü ulusal polis olmak üzere 4 binden fazla güvenlikçinin görevlendirildiğini kaydetti. Real Madrid Kulübü bin 700 özel polisin statta görev yapacağını duyururken, İspanyollara yardımcı olmak için Arjantin polisinden de Madrid'e gelenler oldu.

Uribes ayrıca Libertadores Kupası finalinin Madrid'de oynanmasının "İspanya için ekonomik bir başarı" olduğunu söyledi. Madrid Bağımsız İş adamları Konfederasyonu'nun yayınladığı bir rapora atıf yapan Uribes, karşılaşmanın İspanya'ya ve Madrid kentine sağlayacağı gelirin 42 milyon avrosu direkt olmak üzere toplam 100 milyon avro olacağını savundu.

Madrid Valisi, karşılama için görevlendirilecek 2 bin 54 ulusal polisin maliyetinin ise 650 bin avro olacağını ifade etti.
Güvenlik önlemleri kapsamında stat çevresindeki yolların kapanacağı, taraftar gruplarının güvenlik koridorları içinde ayrı yerlerde tutulacağı bildirildi.

Normalde her maç günü görevlendirilen Madrid acil sağlık departmanı (Samur) da, "yüksek riskli bir maç" için verilen hizmetlerin iki katını verecek şekilde pazar gününe hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Öte yandan İspanyol basını polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, maç için Madrid'e gelecek Arjantinli taraftarlardan 500'ünün şiddete meyilli olduğu konusunda uyarı yapıldığını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in maçı Santiago Bernabeu Stadı'nda izleyeceği resmi olarak açıklanırken, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin de karşılaşma için Madrid'e gelme olasılığının olduğu bilgisi verildi.
River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda 24 Kasım Cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetimi itiraz etse de herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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