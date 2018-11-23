River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arjantin Ligi'nin iki büyük kulübü River Plate ve Boca Juniors Copa Libertadores Finalinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk için sahaya inecek olan iki köklü takımın mücadele edeceği River Plate Boca Juniors maçı, birçok ülkeden canlı takip edilebilecek. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
River Plate Boca Juniors maçı için geri sayım başladı. Dünya futbolunun en büyük derbileri arasında yer alan River Plate Boca Juniors maçı dünya genelinde takip edilebilecek. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Copa Libertadores Finali kapsamında River Plate Boca Juniors ile mücadele edecek. 24 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport ve Turkcell TV+ kanallarından canlı izlenebilecek.
Avrupa ve dünya futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.
Futbolseverler, yarın ve 25 Kasım Pazar günü ezeli rakiplerin yeşil sahalardaki mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.
Yarın oynanacak önemli karşılaşmalarda, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında, zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham, Wembley Stadı'nda Chelsea'yi TSİ 20.30'da ağırlayacak.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede 23 puanla 3. sıradaki Atletico Madrid, 24 puanla lider konumdaki Barcelona'yı Wanda Metropolitano Stadı'nda TSİ 22.45'te konuk edecek.
25 Kasım Pazar günü ise İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Lazio, Olimpiyat Stadı'nda milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki önemli maçta da Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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