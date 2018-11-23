River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
23.11.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Arjantin Ligi'nin iki büyük kulübü River Plate ve Boca Juniors Copa Libertadores Finalinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk için sahaya inecek olan iki köklü takımın mücadele edeceği River Plate Boca Juniors maçı, birçok ülkeden canlı takip edilebilecek. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

River Plate Boca Juniors maçı için geri sayım başladı. Dünya futbolunun en büyük derbileri arasında yer alan River Plate Boca Juniors maçı dünya genelinde takip edilebilecek. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Copa Libertadores Finali kapsamında River Plate Boca Juniors ile mücadele edecek. 24 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport ve Turkcell TV+ kanallarından canlı izlenebilecek.

Avrupa ve dünya futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.

Futbolseverler, yarın ve 25 Kasım Pazar günü ezeli rakiplerin yeşil sahalardaki mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

Yarın oynanacak önemli karşılaşmalarda, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında, zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham, Wembley Stadı'nda Chelsea'yi TSİ 20.30'da ağırlayacak.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede 23 puanla 3. sıradaki Atletico Madrid, 24 puanla lider konumdaki Barcelona'yı Wanda Metropolitano Stadı'nda TSİ 22.45'te konuk edecek.

25 Kasım Pazar günü ise İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Lazio, Olimpiyat Stadı'nda milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki önemli maçta da Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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