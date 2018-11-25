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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
25.11.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

River Plate Boca Juniors maçı ne zaman? İkinci kez ertelendi

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River Plate Boca Juniors maçı ne zaman? İkinci kez ertelendi

Güney Amerika futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinde 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arjantin temsilcilerinden River Plate ile Boca Juniors karşılaşacak ancak, bu önemli müsabaka çıkan olaylar sebebiyle ikinci kez ertelendi. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman?

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın final rövanş maçı, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine ikinci kez ertelendi. Bu gelişmenin ardından, dev derbiyi takip edecek futbolseverler maçın yeni günü ve saati hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, River Plate Boca Juniors maçına dair detaylar...

Dün yapılması gereken ancak River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan final karşılaşması, ileri bir tarihe alındı. CONMEBOL'dan yapılan açıklamaya göre, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine toplanan yönetim kurulu, eşitlik ilkesi gereği River Plate'in sahasındaki rövanşın ertelenmesini kararlaştırdı.

MAÇ NE ZAMAN YAPILACAK?

Maçın tarihi, 27 Kasım Salı günü River Plate ve Boca Juniors kulüplerinin başkanlarının da katılacağı toplantıda belirlenecek. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.

 

 

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