River Plate Boca Juniors maçı ne zaman? İkinci kez ertelendi
Güney Amerika futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinde 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arjantin temsilcilerinden River Plate ile Boca Juniors karşılaşacak ancak, bu önemli müsabaka çıkan olaylar sebebiyle ikinci kez ertelendi. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman?
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın final rövanş maçı, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine ikinci kez ertelendi. Bu gelişmenin ardından, dev derbiyi takip edecek futbolseverler maçın yeni günü ve saati hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, River Plate Boca Juniors maçına dair detaylar...
Dün yapılması gereken ancak River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan final karşılaşması, ileri bir tarihe alındı. CONMEBOL'dan yapılan açıklamaya göre, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine toplanan yönetim kurulu, eşitlik ilkesi gereği River Plate'in sahasındaki rövanşın ertelenmesini kararlaştırdı.
MAÇ NE ZAMAN YAPILACAK?
Maçın tarihi, 27 Kasım Salı günü River Plate ve Boca Juniors kulüplerinin başkanlarının da katılacağı toplantıda belirlenecek. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.
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