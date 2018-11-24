River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
River Plate Boca Juniors maçı bu akşam heyecan seviyesi yüksek kaliteli bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi organizasyonu olarak bilinen Libertadores Kupası Finali’nde bu akşam River Plate kendi sahasında ezeli rakibi Boca Juniors'ı konuk edecek. Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan maçta iki takımda galibiyet için sahada olacak. Peki, River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Libertadores Kupası’nın tarihi finalinde 2-2’nin rövanşında River Plate, bu akşam Boca Juniors’ı konuk edecek. Dünyanın en çekişmeli derbileri arasında yer alan bu mücadeleyi dünyanın her yerinden futbolseverler takip edecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Libertadores Kupası Finali’nde bu akşam River Plate, Boca Juniors ile mücadele edecek. 24 Kasım Cumartesi günü (bu akşam) saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport ve Turkcell TV+ kanallarından canlı izlenebilecek.
DEPLASMAN GOLÜ KURALI YOK
Teknik direktör Marcelo Gallardo’nun cezası sebebiyle yerine yardımcısı Matias Biscay’ın olacağı ‘Milyonerler’ lakabını alan zengin kesimin takımı River’ın da müzesinde 3 (1986, 1996, 2015) Libertadores zaferi bulunuyor. Superclasico adı verilen 105 yıllık tarihi kapışmanın final kapışmasında kurallar gereği deplasman golü uygulaması söz konusu değil. İki maçın toplamında en çok golü atan mutlu sona ulaşacak. Beraberlik halinde önce 15’er dakikadan iki uzatma, eşitlik bozulmaz ise penaltı atışlarına geçilecek. Kazanan 6 milyon dolar, kaybeden 3 milyon doların sahibi olacak.
DEV MAÇA OLAY HAKEM
Libertadores finalinin ilk maçı öncesi Güney Amerika Futbol Federasyonu, bu kapışmaya hakem bulmakta zorlanmıştı. Boca’daki 90 dakikada Şilili Roberto Tobar, zor mücadeleden başarıyla çıktı. Şimdi de gözler rövanşın hakemi Uruguaylı Andres Cunha’ya çevrildi. 2018 Dünya Kupası’nda Fransa-Belçika yarı finalini yöneten Cunha, tıpkı Tobar gibi tartışılıyor. River, bundan önceki turda Brezilya ekibi Gremio’ya ilk maçta sahasında 1-0 yenilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle