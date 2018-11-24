River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
24.11.2018 - 18:33, Son Güncelleme:

River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

River Plate Boca Juniors maçı bu akşam heyecan seviyesi yüksek kaliteli bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi organizasyonu olarak bilinen Libertadores Kupası Finali’nde bu akşam River Plate kendi sahasında ezeli rakibi Boca Juniors'ı konuk edecek. Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan maçta iki takımda galibiyet için sahada olacak. Peki, River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Libertadores Kupası’nın tarihi finalinde 2-2’nin rövanşında River Plate, bu akşam Boca Juniors’ı konuk edecek. Dünyanın en çekişmeli derbileri arasında yer alan bu mücadeleyi dünyanın her yerinden futbolseverler takip edecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, River Plate Boca Juniors maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Libertadores Kupası Finali’nde bu akşam River Plate, Boca Juniors ile mücadele edecek. 24 Kasım Cumartesi günü (bu akşam) saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport ve Turkcell TV+ kanallarından canlı izlenebilecek.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI YOK

Teknik direktör Marcelo Gallardo’nun cezası sebebiyle yerine yardımcısı Matias Biscay’ın olacağı ‘Milyonerler’ lakabını alan zengin kesimin takımı River’ın da müzesinde 3 (1986, 1996, 2015) Libertadores zaferi bulunuyor. Superclasico adı verilen 105 yıllık tarihi kapışmanın final kapışmasında kurallar gereği deplasman golü uygulaması söz konusu değil. İki maçın toplamında en çok golü atan mutlu sona ulaşacak. Beraberlik halinde önce 15’er dakikadan iki uzatma, eşitlik bozulmaz ise penaltı atışlarına geçilecek. Kazanan 6 milyon dolar, kaybeden 3 milyon doların sahibi olacak.

DEV MAÇA OLAY HAKEM

Libertadores finalinin ilk maçı öncesi Güney Amerika Futbol Federasyonu, bu kapışmaya hakem bulmakta zorlanmıştı. Boca’daki 90 dakikada Şilili Roberto Tobar, zor mücadeleden başarıyla çıktı. Şimdi de gözler rövanşın hakemi Uruguaylı Andres Cunha’ya çevrildi. 2018 Dünya Kupası’nda Fransa-Belçika yarı finalini yöneten Cunha, tıpkı Tobar gibi tartışılıyor. River, bundan önceki turda Brezilya ekibi Gremio’ya ilk maçta sahasında 1-0 yenilmişti.

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