River Plate Boca Juniors finali Katar'da mı oynanacak?
Çıkan olaylar nedeniyle iki kez iptal edilen River Plate Boca Juniors maçının Katar'ın başkenti Doha'da oynanmasının planlandığı iddia edildi
Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL'un, çıkan olaylar nedeniyle iki kez iptal edilen karşılaşmanın 8 Aralık tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da oynanmasına onay verdiği iddia edildi.
Resmi açıklama yapılmayan konu hakkında Katar'ın iki ekibin seyahat ve konaklama masraflarını üstlenmeyi kabul ettiği, bunun da Katar tercihinde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.
Maçın 40 bin kişilik Khalifa Stadyumunda oynatılmasının düşünüldüğü iddialar arasında yer alıyor.
Arjantin Federasyonu, bu karşılaşmanın Katar'da oynatılması halinde, normal şartlarda ev sahibi olacak olan River Plate kulübüne 2 buçuk milyon dolar ödeyeceği, diğer bir iddia olarak dikkat çekiyor.
Copa Libertadores finalinde oynanan ilk maç, 2-2 eşitlikle sona ermişti…
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