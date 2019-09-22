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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.09.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Riva'da inşaat projesi sürüyor

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Riva'da inşaat projesi sürüyor

Emlak Konut’un fesih sürecini başlattığı Riva ve Florya projeleri için Galatasaray Divan Kurulu yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Düşler Vadisi olarak adlandırılan projede ise fesih açıklamasına karşın inşaat faaliyetleri devam ediyor.

Galatasaray’da gündem Riva ve Florya... Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, Riva ve Florya’yla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak. Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Dursun Özbek, 11 Eylül Çarşamba günü düzenlenen divan kurulu toplantısında, kulübün Florya’yı boşaltmamasından dolayı bu projede sorun oluşabileceğini ve önlem alınması gerektiğini belirtmiş, Özbek’in konuşmasından 2 gün sonra ise, 13 Eylül’de Emlak Konut tarafından KAP’a, fesih sürecinin başladığıyla ilgili olarak açıklama gelmişti.

Projede inşaat devam ediyor

Dursun Özbek döneminde yapılan görüşmeler sonrasında Riva için sözleşme imzalanmış ve ardından Mustafa Cengiz yönetimi, Florya için sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılar, satış için beklenen geliri kasasına koymuş ve bu parayla borçları için ödeme gerçekleşmişti. Florya’yı boşaltmak için taahhüt veren Galatasaray’ın Kemerburgaz’a taşınması beklenirken, bu arazide çıkan problemler nedeniyle tesisler taşınamamıştı. Emlak Konut’un yaptığı fesih açıklamasının ardından Riva’da inşaatlar devam ederken, tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmaya varması bekleniyor. Sözleşme nedeniyle Galatasaray, satıştan kaynaklı olarak peşin para alırken, fesih sürecinin tamamlanması halinde sarı-kırmızılıların nasıl bir yükümlülük altına gireceği ise bilinmiyor.

Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri, yarın yapacağı olağanüstü toplantıda alınması gereken önlemleri masaya yatıracak ve yönetim kuruluna tavsiyede bulunacak.

Rivada inşaat projesi sürüyor

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