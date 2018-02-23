Riva zulüm kampı!

TFF’nin genç milli takımlar dahil tüm birimleri yakın zamanda Riva’ya taşındı. Uygulamaya konan yeni kurallar, antrenörleri adeta memura çevirdi. Giriş 08.30, çıkış 17.30. Takım elbise ve yaka kartı ise mecburi.



Özellikle milli takımın alt birimlerinde yer alan hocalar için çalışma ortamı oldukça sıkıntılı. Genç Milli Takım bölümünde bulunanların yemekhaneleri ayrı, Riva’daki ana binaya zorunlu olmadıkça girişleri de yasak.



Fatih Terim’in görevde olduğu dönemdeki, "Gidin maç izleyin, masa başında durmayın, milli takıma oyuncu bulun” mesajının yerine şimdi, İnsan Kaynakları’nın haberi olmadan hafta içi Riva’ya gelmemek ya da mesai saatinde işten çıkmak mümkün değil.



Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) son dönemde konulan kurallar ve yeni yapılanma, özellikle milli takım birimlerinde çalışan antrenörleri oldukça zorluyor. TFF’de tüm bölümlerin, Riva’da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne taşındığı bildirildi. Genç Milli Takımlar da, buradaki yerini aldı. Ancak henüz inşaat izni yeni alındığı için bu bölüm için ek bina şeklinde yerler yapıldı. Ancak Genç Milli Takım teknik çalışanlarına, ana binaya girişle ilgili ciddi bir sınırlama getirildi. Buradakilerin ana binaya zorunlu olmadıkça girmemeleri; bir bakıma ‘Buralarda fazla gözükmeyin’ uyarısı yapıldı. Genç Milli Takım’ın idari bölümü ana binada kaldığı için teknik bölümdekiler (hocalar), bir şey lazım olduğunda idari bölümdekileri çağırmak zorunda kalıyor. Onların yemekhaneleri bile ayrı olarak düzenlenmiş durumda.



MAİLLE BU BİLGİ GÖNDERİLDİ



Ayrıca yakın zamanda milli takım hocaları dahil tüm TFF çalışanlarına bir de mail gönderildi. Mailde; yaka kartı zorunluluğunun yanı sıra çalışma saatleri ve kıyafet düzenlemelerinden bahsedildi. Mesai saatlerinde girişin saat 08.30, çıkışın 17.30 olduğu belirtilirken, antrenörler de dahil takım elbise giyme zorunluluğu getirildi. Daha sonra kıyafet kuralından kravat takma zorunluluğu kaldırıldı. Normalde Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü pozisyonundayken antrenörlere, “Antrenörün asla masabaşı gibi bir işi olmaz. Ofiste durmayın, maç izleyin, Avrupa’ya gidin, milli takıma seçilebilecek kalitede oyuncular bulun” mesajını veriyordu.



AMAN GEÇ KALMAYIN...



Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra bırakın saat kavramının, hafta sonu ya da hafta içi kuralının olmadığı bir mesleği icra eden antrenörlerin de eli kolu bağlandı. Örneğin; hafta içi İstanbul’da 12.00’de bir altyapı maçını izlemek isteyen hoca, önce sabah gelip kartını okutması ya da öncesinde İnsan Kaynakları’na bilgi vermesi gerekiyor. Hatta hocalardan birinin yeni düzenin ardından giriş saati olan 08.30’u geçirip, işe geç kaldığı, bunun üzerine İnsan Kaynakları’nın kendisini aradığı öğrenildi. Hocanın geç kalma durumunu açıkladığı ve kendisine ‘Lütfen bir daha geliş saatlerinde daha dikkatli olun’ mesajının iletildiği bildirildi.



BAZI SÖZLER Mİ VERİLDİ!



Buna ek olarak bulunduğu yaş grubunun milli takımıyla kampını tamamlayan bir antrenör, normalde dönüşünde 1-2 gün izin yapıyordu. Bir hocanın kamp dönüşü sonrasında izni hafta içine denk geldi. İzin yapınca, hemen İnsan Kaynakları’ndan arandı ve bu kez de, ‘Lütfen konuyla alakalı olarak yazılı mazeret bildiriniz’ talebi geldi. Bunun bir baskı sistemi oluşturduğu ve bir bakıma mobing yapılarak, görevdeki antrenörler için sağlıksız bir ortamın yaratıldığı gelen haberler arasında yer alıyor. Bir diğer iddia ise bazı isimlere gelecek dönemde iş verilmesi yönünde bir takım sözler verildiği, baskıyla birlikte hedefteki kişilerin işlerini bırakması ve yerlerine yenilerin getirilmesinin planlandığı öne sürülüyor.

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