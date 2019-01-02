Ritmik cimnastikte zirve Acıbadem’in
Türkiye Ritmik Cimnastik Milli Takım Antrenörü ve Ritmik Cimnastik Eğitim Komisyonu Başkanı Nataliya İmga ve Özgür İmga tarafından 2007 yılında kurulan ve bu yıl 12. yaşını kutlamaya hazırlanan Acıbadem Cimnastik Kulübü, Nevşehir’de düzenlenen Ritmik Cimnastik 1. Ligi’nde miniklerde şampiyon olmanın gururunu yaşıyor.
İstanbul’da Ataköy, Burhan Felek, Göktürk, Halkalı ve Kartal’da çalışmalarını geniş bir kadroyla sürdüren kulüp, Nevşehir’deki organizasyonda 45 puanla zirvede yer alırken, ikincilik İstanbul GSK, üçüncülük ise Ege Cimnastik’in oldu. İkinci Lig’de ise Başkent Akademi mutlu sona ulaştı.
Antrenör kadrosuna Larisa Yüksel, Melisa Yüksel, Merve Akyel, Vira Malakhovska, Nihan Süzen, Nergis Demir, Evgenia Gemici, Damla Camanak, Hazal Coşkun, Olga Zamiatina ve Oleksandra Doğan gibi tecrübeli isimleri bulunduran Acıbadem 2019’da da katıldığı her branşta şampiyonluk hedefliyor.
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