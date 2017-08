Riot Games’ten Türkiye’ye dev yatırım!

Riot Games, Türkiye geneline dağılan milyonlarca League of Legends oyuncusuna çok daha iyi hizmet sunmak amacıyla sunucusunu Türkiye’ye getirdi.

Türkiye’nin dört bir köşesindeki League of Legends oyuncularına çok daha keyifli ve kaliteli bir oyun deneyimi sağlayacak olan yeni sunucu, yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçti. League of Legends Türkiye Sunucusunun devreye girmesiyle Türkiye’deki League of Legends oyuncularının mevcut bağlantı hızlarına bağlı olarak yaşadıkları gecikme sürelerinin (ping) daha da azalması hedefleniyor.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, yapılan bu yatırımın Türkiye'de milyonlarca oyuncu için 5 yıldır değer üretmeye devam eden ve kendi sektöründe dev bir ekosistemin şekillenmesine yol açan şirketin, Türkiye'ye yatırım yapma konusundaki kararlılığına işaret ettiğini söyledi. Riot Games Türkiye olarak sunucunun Türkiye'ye getirilmesi yönünde büyük çaba harcadıklarını ifade eden Koçyiğit, “Birçok yabancı şirketin Türkiye’deki yatırımlarını gözden geçirdiği bir dönemde yaptığımız bu yatırım, Türkiye’ye ve Türkiye’deki oyuncularımıza olan inancımızın ve verdiğimiz değerin göstergesidir” dedi.

5 Yılda Dev Bir Ekosistemin Oluşumuna Öncülük Etti

Bu yıl Türkiye’deki 5. yılını dolduran Riot Games Türkiye’nin önemli başarılara imza attığını söyleyen Koçyiğit, uluslararası bir oyun yayıncısı olan Riot Games’in Türkiye’de yarattığı doğrudan istihdamın yanı sıra, fırsatlarla dolu dev bir ekosistemin gelişimine de katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'de oyunculara ve espor ekosistemine, bugüne kadar hiçbir oyun şirketinin yapmadığı kadar büyük yatırım yaptıklarını ifade eden Koçyiğit, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz 5 yılda oyunumuzu Türkiye için yerelleştirirken, ülkenin önde gelen seslendirme sanatçılarıyla ve stüdyolarıyla çalıştık. Oyuncuları bir araya getiren büyük çaplı organizasyonlar düzenledik. Esporu Türkiye'de kurumsal, organize ve profesyonel bir spor dalı haline getirdik. Esporda bizi dünya arenasında temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran şampiyonların yetişmesine aracı olduk. Türkiye’de hizmete giren yeni sunucumuz, tüm oyuncularımızın faydalanabileceği yepyeni bir otoyol, bir olimpiyat stadı anlamına geliyor. Bu yatırımın oyuncularımıza daha iyi hizmet sunmanın yanı sıra, Türkiye’nin espordaki rekabet gücünü arttıracağına inanıyorum. Bu yeni yatırım sürecimizin başından sonuna kadar bize destek veren T.C. Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı’na teşekkür ediyorum.”

Yatırımda Türkiye’deki Tedarikçilere Öncelik Verildi

Riot Games, yerli ekosisteme katkı sağlamak amacıyla Türkiye’deki sunucunun kurulumunda mümkün olan her noktada yerel tedarikçilere öncelik verdi. Türkiye'deki sunucunun hizmete girmesi adına 10 Milyon TL civarında yatırım yapan Riot Games, sunucunun kesintisiz hizmet vermesi için başta veri merkezi ve sunucunun iletişim giderleri olmak üzere, sunucuya düzenli olarak yatırım yapmaya devam edecek. Yapılan bu yatırımla ilk kez uluslararası bir oyun şirketi bu ölçekte bir operasyonla sunucusunu Türkiye’ye taşımış oldu.

Sunucu En İyi Hizmet İçin Fiber Optik Ağların Kalbine Yerleştirildi

League of Legends Türkiye Sunucusu, Türkiye’nin en uzak noktalarına dahi en iyi ve kaliteli hizmeti sunabilmek için, Türkiye’nin fiber iletişim omurgalarının kalbine yakın bir merkezde konumlandırıldı. Ayrıca Türkiye Sunucusu hayata geçirilirken ilerde doğabilecek tüm genişleme ihtiyaçları göz önüne alındı. Sunucunun internet bağlantı hızı ve işlem kapasitesi öngörülen talebin çok daha üstünde hizmet sunabilecek şekilde kurgulandı. Bunun yanı sıra, sunucunun kurulu olduğu veri merkezinde olası genişlemeler için ihtiyacın iki katı alan tahsis edildi.

Geliştirilen Özel İşlemciler Dünyada İlk Kez Türkiye’de Kullanılacak

Riot Games, League of Legends sunucularında hizmet vermek üzere özel olarak geliştirilen işlemcileri dünyada ilk kez Türkiye'deki sunucuda kullanılacak. Türkiye’deki ekibin gelişimini yakından takip ettiği yeni işlemciler, League of Legends sunucularının ihtiyaçlarına uygun iyileştirmeler içeriyor. Bu sayede oyunculara daha az sayıda sunucuyla çok daha iyi hizmet vermek mümkün hale geliyor. Bu durum sunucuların enerji ve bakım giderlerinde de önemli oranda tasarruf sağlıyor.