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Riot Games'ten Rift Rivals sürprizi

Uluslararası rekabeti artırmak için kolları sıvayan Riot Games,  ‘Rift Rivals’ adını verdiği yeni bir turnuva düzenleyecek.

Koray DURKAL
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Bölgesel rekabeti artırmak isteyen Riot Games, dünyanın farklı bölgelerindeki en iyi takımları bir araya getirecek. 

13 bölgenin katılacağı 5 turnuvada, bölgeler en yakın rakipleriyle karşılaşacak. Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yer alan ve Kış Mevsimi’ni ilk dört sırada bitiren SuperMassive, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe ve Team AURORA ülkemizi temsil edecek takımlar olacak. Türkiye Şampiyonluk Ligi bu turnuvada ilk olarak Rus ligi LCL ile 6-9 Temmuz tarihleri arasında Moskova’da karşı karşıya gelecek.

Riot Gamesten Rift Rivals sürprizi

Fotoğraf (tr.lolesports.com)

Türkiye Şampiyonluk Ligi'nden;

BAUSuperMassive eSports

Oyunfor.CREW

1907 Fenerbahçe Espor

Team AURORA

Bağımsız Devletler Topluluğu LCL'den:

Virtus.pro

Vaevictis eSports

M19

Vega Squadron

 

Rift RivalsLeague of LegendsRiot GamesLeague of Legends Şampiyonluk LigiLoLBağımsız Devletler Topluluğuesportsespore-spor
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