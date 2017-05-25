Riot Games'ten Rift Rivals sürprizi

Bölgesel rekabeti artırmak isteyen Riot Games, dünyanın farklı bölgelerindeki en iyi takımları bir araya getirecek.
13 bölgenin katılacağı 5 turnuvada, bölgeler en yakın rakipleriyle karşılaşacak. Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yer alan ve Kış Mevsimi’ni ilk dört sırada bitiren SuperMassive, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe ve Team AURORA ülkemizi temsil edecek takımlar olacak. Türkiye Şampiyonluk Ligi bu turnuvada ilk olarak Rus ligi LCL ile 6-9 Temmuz tarihleri arasında Moskova’da karşı karşıya gelecek.
Fotoğraf (tr.lolesports.com)
Türkiye Şampiyonluk Ligi'nden;
BAUSuperMassive eSports
Oyunfor.CREW
1907 Fenerbahçe Espor
Team AURORA
Bağımsız Devletler Topluluğu LCL'den:
Virtus.pro
Vaevictis eSports
M19
Vega Squadron