Riot Games, “Riot Forge” markasını duyurdu!

Geçtiğimiz Ekim ayında yeni oyunlarını duyuran Riot Games’in girişimi, daha önce hiç görülmemiş yeni oyun deneyimleri çıkaracak ve şirketin araştırma ve geliştirme projelerinde yer alarak yeni oyunlara da katkıda bulunacak.

Riot Games, daha önce hiç görülmemiş türden oyunlar çıkararak League of Legends (LoL) evrenini genişletmek için kendilerini kanıtlamış üçüncü parti geliştiricilerle iş birliği yapacağı yeni yayın grubunu duyurdu. Riot Games’in eşsiz girişimi Riot Forge, Riot Games araştırma ve geliştirme çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyacak.

Riot Forge, tamamlanabilir oyun deneyimleri geliştirmeye odaklanacak. Çeşitli platformlardaki farklı türler aracılığıyla League of Legends evreniyle etkileşime geçmek isteyen oyunculara hizmet edecek ve LoL'ün 10. yıldönümü kutlamasında açıklanan, Riot Games'in kendi içinde geliştirdiği, kesintisiz hizmet sunan oyunlara katkıda bulunacak. Riot Forge, üçüncü parti geliştiricilerin Riot'un ekiplerinden destek alarak League of Legends evreninde geçen eğlenceli, çekici ve özgün oyun deneyimleri sunduğundan emin olmak için onlarla çok yakından çalışacak.

“Bizim kadar tutkulu olan geliştirici partnerlerimizle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz”

Riot Forge'un yöneticisi Leanne Loombe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Kapsamlı dünyası ve sayısız şampiyonlarıyla sınırsız bir potansiyel sunan LoL evreninde geçecek oyunlar için bizim kadar tutkulu olan geliştirici partnerlerimizle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Geliştiricilerimizin uzun vadeli başarısı için elimizden geleni yapmaya hazırız ve birlikte her türden oyuncuya muhteşem deneyimler sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Riot Games Fikri Eserler ve Eğlence Bölümü Başkan Yardımcısı Greg Street ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz her zaman Runeterra evrenini ve şampiyonlarını dünyanın dört bir yanındaki yeni ve var olan kitlelere ulaştırmanın yollarını arıyoruz. Dünyanın dört bir yanında oyun geliştirme sektörünün tüm alanlarında sıra dışı deneyime sahip ve uzmanlaşmış pek çok yetenekli oyun stüdyosu var. League of Legends evrenini yeni oyun deneyimlerine taşımak adına onlarla çalışmayı iple çekiyoruz.”