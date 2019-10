Riot Games, League of Legends’ın 10. Yılını Yeni Oyunlar ve dev projelerle kutluyor!

League of Legends'ın (LoL) geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games, bugün LoL'ün 10. yıl dönümünün kutlandığı küresel yayın sırasında duyurduğu yeniliklerle, oyun dünyasını kasıp kavuracağa benziyor. Birden fazla yeni oyunun ve farklı projelerin duyurulduğu kutlamada, League of Legends evreninde de büyük değişiklikler yapılacağı vurgulandı.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde kutlama etkinlikleri düzenleyen Riot Games, yeni projeleriyle önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Yeni mobil kart oyunu: Legends of Runeterra

Riot Games, oynanışı beceri ve yaratıcılık gerektiren yeni kart oyunu Legends of Runeterra’yı (LoR) duyurdu. League of Legends dünyasında geçen LoR, oynaması ücretsiz bir stratejik kart oyunu. LoL'ün sembolleşmiş şampiyonlarını ve Runeterra'nın çeşitli bölgelerinden gelen yepyeni karakterleri içeren kartların her biri, özgün bir tarza sahip ve stratejik bir avantaj sunuyor. Dinamik ve değişken bir çatışma sistemine sahip LoR’da oyuncular çeşitli yollardan kart kazanabiliyor. Oyuncular, ücretsiz seçenekler haricinde istedikleri bir kartı doğrudan oyun içi alışveriş birimini kullanarak ücretli olarak da satın alabilecek.

Şu anda ön kayıt aşamasında olan LoR, 2020'de hem PC'ye hem de mobil cihazlarda oynanabilecek.





Yeni MOBA oyunu: League of Legends Wild Rift

League of Legends: Wild Rift, mobil cihazlara ve konsollara çıkacak, 5'e 5 oynanan yeni bir MOBA oyunu. 15-18 dakikalık karşılaşmalar için yeniden inşa edilen Wild Rift, iki taraflı kontrol düzenine sahip. Wild Rift, LoL'ün yalnızca başka platformlara aktarılmasından ibaret değil. Oyun en baştan inşa edilerek, sevilen LoL deneyiminin yeni platformlarda da oyunculara sunulabilmesi için özel olarak tasarlandı. League of Legends: Wild Rift 2020'de mobil cihazlara çıkacak.

League of Legends Espor Menajerliği

League of Legends Espor Menajerliği, oyunculara takım menajeri olarak birinci sınıf bir League of Legends espor takımı kurma, kontrat imzalama ve çok daha fazlasını yapma fırsatı veren, geliştirme sürecindeki bir takım menajerliği oyunu. Espor ekosistemini genişletmek için tasarlanan LoL Espor Menajerliği’nde, oyundan elde edilen gelirler profesyonel takımlarla paylaşılacak. Oyun ilk olarak önümüzdeki yıl League of Legends Pro League (LPL) bölgesinde çıkacak ve gelecekte diğer bölgesel liglere de yayılmayı hedefleyecek.

Bunlara ek olarak şirket, henüz proje aşamasında olan ve kod adlarıyla tanıttığı 3 yeni oyun hakkında da bilgi verdi:

Taktiksel bir nişancı oyunu: Proje A

Proje L

Proje F

Riot Games, PC için geçici olarak Proje A adıyla anılan, rekabetçi ve karakterlere dayalı, taktiksel bir nişancı oyunu geliştiriyor. Oyun yakın gelecekteki göz alıcı bir dünyada geçiyor ve her biri özgün yetenekleri sayesinde silah becerilerini sergileyebilecekleri taktiksel fırsatlar oluşturan ölümcül karakterler içeriyor. Oyunla ilgili diğer detaylar ise 2020'de açıklanacak.

Proje L, LoL Evreni'nde geçecek dövüş oyununun geçici kod adı. Oyun geliştirme sürecinin başlarında ve hakkında ayrıntılı bilgi henüz mevcut değil.

Proje F, oyuncuların Runeterra dünyasını arkadaşlarıyla birlikte gezebilmesine olanak tanıyan, geliştirme sürecinin erken safhalarındaki projenin kod adı.

Sihirdar Vadisi, tarihindeki en büyük değişikliği geçiriyor!

Tüm bu yeni oyunlara ek olarak, Riot Games League of Legends’ı da yeniliklerle geliştirmeye devam ediyor. LoL, Vadi'ye yeni bir şampiyon getiriyor: Senna. LoL'ün 140'tan fazla şampiyonunun arasına katılan ve özgün bir biçimde nişancı oynayışı benimseyen Senna, 29 Ekim'de Açık Beta Ortamı'na, 10 Kasım'daysa oyuna gelecek.

Riot'un popüler otomatik savaş oyunu Taktik Savaşları’nda da önemli bir gelişme yaşanacak. Oyuncular tarafından çok sevilen TFT, 2020'nin ilk çeyreğinde mobil cihazlara çıkıyor. Google Play Store ön kayıtları 16 Ekim'de başlıyor. TFT, oyuncuların LoL şampiyonlarını ve eşyaları kullanarak ayakta kalan son kişi olmak için diğer herkesle mücadele ettiği sekiz kişilik bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkmıştı.

Son olarak, Vadi'ye adım atan tüm oyunculara teşekkür etmek adına, hesabını 16 Ekim saat 04.00'dan önce oluşturan tüm oyunculara 17 Ekim'den itibaren 10 gün boyunca giriş yaptıkları ve oyun oynadıkları her gün için oyun içi ödüller verilecek. Son ödül LoL'ün 10. yılının dolacağı 27 Ekim gününde gelecek.

League of Legends animasyon dizisi ve uzun metrajlı belgeseli geliyor!

Arcane

Arcane, Riot Games tarafından geliştirilen ve üretilen, 2020 yılında çıkacak bir League of Legends animasyon dizisi. Piltover ütopyası ile baskı altındaki Zaun yeraltında geçen ve sembolleşmiş iki LoL şampiyonunun geçmişi ile onları birbirinden koparan gücü konu alıyor.

League of Legends Köken

League of Legends Köken, Akademi Ödülleri adayı belgesel yapımcısı Leslie Iwerks'ün uzun metrajlı belgeseli. Iwerks filmde LoL'ü ve oyunu dünyadaki en hızlı büyüyen sporlardan biri haline getiren topluluğu ele alıyor. LoL hayranlarını ve bu oyunu inşa eden öngörülü insanları dinleyen Iwerks, küresel bir fenomen oluşturmanın inişlerini ve çıkışlarını geliştirme sürecinin ilk günlerinden Pekin Ulusal Stadyumu'ndaki 2017 Dünya Şampiyonası'na kadar anlatıyor. League of Legends: Köken Netflix'te ve pek çok çevrimiçi yayın izleme platformunda görücüye çıktı.

Sosyal sorumluluk unutulmadı, “Riot Games Toplumsal Etki Fonu” duyuruldu

Riot Games, küresel toplumsal etki oluşturmak isteyen ve kâr amacı gütmeyen Riot Games Toplumsal Etki Fonu'nu hayata geçirdi. Riot'un Karma adını verdiği programı, oyuncular tarafından seçilen pek çok hayır kurumu da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki hayır kuruluşlarına şimdiden 4 milyon doların üstünde bağış yaptı bile. Şafakgetiren Karma, gelirinin tamamının Toplumsal Etki Fonu'na aktarılacağı ilk kostüm olacak.

League of Legends 10.yılı ve duyurulan tüm bu yenilikler ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul:

“League of Legends’ın 10. yılını deviriyor olmak bizim için gerçekten büyük bir mutluluk. 10 yıldır bizimle olan topluluğumuz ile beraber League of Legends’ı başka bir seviyeye çıkarmayı başardık. Yeni yaşımızda topluluğumuzu daha da genişletecek ve bize yeni tecrübeler yaşatacak farklı mecralara girmenin de heyecanını yaşıyoruz. Yeni oyunlarımız, yeni türlerin ve dünyaların yanı sıra artık bilgisayar platformunun dışında mobil ve konsol platformlarında da oyuncular ile buluşmamızı sağlayacak.



Bahsi geçen tüm oyunlarımız her zaman olduğu gibi seslendirmesinden metinlerine kadar tamamen Türkçe olarak ülkemizde çıkışlarını gerçekleştiriyor olacak. Sözlerime son vermeden önce tekrar bizi bugünlere getiren tüm League of Legends oyuncularının 10. yıllarını kutluyorum” dedi.