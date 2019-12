Riot Games iki yeni oyununu duyurdu

League of Legends evreninde yeni deneyimlerin kapıları aralanıyor

Ruined King: A League of Legends Story, Airship Syndicate tarafından geliştirilen hikâye ağırlıklı ve sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Oyuncular, Hırçın Dalgalar'da yaşanan olayların sonrasını anlatan oyunda LoL şampiyonlarını kontrol edecek ve hareketli Bilgewater şehriyle gizemli Gölge Adalar'ı ilk kez bir oyunda keşfetme fırsatı bulacak. En sevilen şampiyonların yer aldığı bu oyun yenilikçi sıra tabanlı dövüş mekaniklerine ve etkileyici görsellere sahip. Ayrıca yepyeni sürprizler ve bir sürü poroyla dolu Ruined King: A League of Legends Story, LoL evrenindeki pek çok şampiyonun hikâyesini devam ettiriyor ve Runeterra'yı deneyimlemenin yeni ve heyecan verici yollarını sunuyor. Ruined King: A League of Legends Story resmi önizleme videosuna https://youtu.be/JUNNcTT9zf0linkinden ulaşabilirsiniz.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story, Double Stallion Games tarafından geliştirilen tek oyunculu bir aksiyon platform oyunu. Oyuncular, zaman akışını kontrol edebilen marifetli bir cihaza sahip genç mucit Ekko ile Zaun'un görkemli dünyasını keşfedecek. CONV/RGENCE: A League of Legends Story, en sevilen LoL şampiyonlarından biri olan Ekko'nun, zamanı değiştirme gücüne sahip olmanın büyük sonuçlar doğurduğunu keşfettiği macerasını konu alacak. CONV/RGENCE: A League of Legends Story - resmi önizleme videosuna https://youtu.be/ZxWlyiSCNHc linkinden ulaşabilirsiniz.

Airship Syndicate CEO'su Joe Madureira, Ruined King: A League of Legends Story oyununda Riot Forge'la birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarının altını çizerek, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Hırçın Dalgalar sırasında yaşanan olayların birçok harika hikâye için muhteşem bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorduk. Hikâyeyi devam ettirmeyi ve hem Bilgewater hem de Gölge Adalar'a daha önce hiç olmadığı şekilde hayat vermeyi iple çekiyoruz.”

Double Stallion Games'in Kreatif Direktörü Lee Thomas ise “Ekko hareketli bir kişiliği olan özgün bir şampiyon ve onun üstünde çalışmak bizi aşırı mutlu ediyor. Piltover'la yan yana olduğu için ilginç ve zengin bir kültüre sahip görkemli Zaun şehrine kendimizi kaptırıyoruz ve oyunculara League of Legends evrenini yepyeni bir şekilde deneyimleme yolu sunmayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.

“Bu daha başlangıç, geliştirme aşamasında olan birden fazla oyunumuz var”

Riot Forge'un lideri Leanne Loombe ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “League of Legends evrenini özgün bir tarzda oyuna aktarmayı ve oyuncuların ilgisini çekecek sürükleyici hikâyeler anlatmayı bilen Airship Syndicate ve Double Stallion Games ile birlikte yürüttüğümüz ilk ortak çalışmalarımızı duyurmak bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bu daha başlangıç, geliştirme aşamasında olan birden fazla oyunumuz var ve bunları oyunculara sunmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.