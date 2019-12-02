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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
02.12.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Riot Games dev sürpriziyle müzikseverlerin gönlünde taht kuracak

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Riot Games dev sürpriziyle müzikseverlerin gönlünde taht kuracak

Riot Games, 5 -7 Aralık 2019 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'ta Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk resmi etkinliğini hayata geçireceğini açıklamış, düzenleyeceği konser ve etkinliklerle tüm katılımcıları eğlenceye doyuracağının sinyallerini vermişti. Bu kapsamda Riot Games, düzenlenecek konserler kapsamında ana sahnede dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jason Derulo’nun sahne alacağını açıkladı.

Riot Games, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk etkinliğinde, konserler, farklı aktivite alanları, hediyeler ve League of Legends turnuvalarıyla dolu, 2 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı dev bir organizasyona imza atacak. Espor, müzik ve eğlencenin bir araya geleceği festival kapsamında dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve aktör Jason Derulo sanhne alacak.

Jason Derulo, global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleriyle zirvede yer alan isimler arasında. Derulo, video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran hit şarkıları başta olmak üzere pek çok popüler şarkısını espor severlere birlikte Riyad’ta seslendirecek.

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