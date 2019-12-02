Riot Games dev sürpriziyle müzikseverlerin gönlünde taht kuracak
Riot Games, 5 -7 Aralık 2019 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'ta Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk resmi etkinliğini hayata geçireceğini açıklamış, düzenleyeceği konser ve etkinliklerle tüm katılımcıları eğlenceye doyuracağının sinyallerini vermişti. Bu kapsamda Riot Games, düzenlenecek konserler kapsamında ana sahnede dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jason Derulo’nun sahne alacağını açıkladı.
Riot Games, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk etkinliğinde, konserler, farklı aktivite alanları, hediyeler ve League of Legends turnuvalarıyla dolu, 2 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı dev bir organizasyona imza atacak. Espor, müzik ve eğlencenin bir araya geleceği festival kapsamında dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve aktör Jason Derulo sanhne alacak.
Jason Derulo, global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleriyle zirvede yer alan isimler arasında. Derulo, video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran hit şarkıları başta olmak üzere pek çok popüler şarkısını espor severlere birlikte Riyad’ta seslendirecek.
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