Riot Games cezaları açıkladı!

Altıncı hafta oynanan Team Galakticos-Galatasaray Esports karşılaşması sonrası Team Galakticos analisti Lamine-Lounis “Kanani” Khouani, sarı kırmızılıların odasına giderek hakaretlerde bulunmuştu. Bu harekete Galatasaray Esports ise ormancısı Anıl "Decagon Moon" Öztürk ve koç ekibinden Eren "Zenith" Aydın ile karşılık verince olaylar daha da büyümüştü.

Riot Games Türkiye Ofisi yaşanan üzücü olaylar sonrası cezaları belirledi. Team Galakticos’tan Kanani tüm etkinliklerden 11 hafta boyunca men cezası alırken, Galatasaray Esport’sun oyuncuları Zenith ve Decagon Moon da 6 aylık ceza aldı.