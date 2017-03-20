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Riot Games cezaları açıkladı!

League of Legends Şampiyonluk Ligi'nden düşen ve önümüzdeki sezon yoluna Yükselme Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray Esports'a ve Team Galakticos'a verilen cezalar belli oldu.

Hürriyet Haber
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Altıncı hafta oynanan Team Galakticos-Galatasaray Esports karşılaşması sonrası Team Galakticos analisti Lamine-Lounis “Kanani” Khouani, sarı kırmızılıların odasına giderek hakaretlerde bulunmuştu. Bu harekete Galatasaray Esports ise  ormancısı Anıl "Decagon Moon" Öztürk  ve koç ekibinden Eren "Zenith" Aydın ile karşılık verince olaylar daha da büyümüştü.

Riot Games Türkiye Ofisi yaşanan üzücü olaylar sonrası cezaları belirledi. Team Galakticos’tan Kanani tüm etkinliklerden 11 hafta boyunca men cezası alırken,  Galatasaray Esport’sun oyuncuları Zenith ve Decagon Moon da 6 aylık ceza aldı.

 

 

 

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