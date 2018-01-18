Rıdvan Dilmen'den flaş karar... Herkes onu merak ediyor!

Ünlü futbol adamı ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Instagram hesabını kapattığını duyururken, kararının sebebini ise açıklamadı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen flaş bir karara imza attı! Dilmen, Instagram hesabını kapattığını duyururken, kararının sebebini ise açıklamadı.
Sosyal medyadan aldığı kararı açıklayan Dilmen, "Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmen" açıklamasını yaptı. (Fanatik)