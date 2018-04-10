Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Tudor'un takımı ile Fatih Terim'in takımı arasında bir fark görmedik'
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.
Galatasaray ilk yarıda çok yavaş oynadı. Daha hızlı oynamalılar. Çünkü Gençlerbirliği 6 kişiyle savunmaya geçiyor. Bu yüzden kanatları hızlı değiştirmesi lazım Galatasaray'ın. Ümit Özat zaten Galatasaray'a karşı hücum oynayacak hali yok. Kontra ataklarla etkili olmaya çalışıyorlar. Zaten Ümit Özat'ın istediği bir Galatasaray var sahada.
Sahaya baktığımızda orta sıralarda iki takımın mücadelesi gibiydi. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ın daha coşkulu, istekli oynaması lazım.
Gençlerbirliği bir daha böyle kötü bir Galatasaray bulamayabilir. İkinci yarıda da böyle bir Galatasaray bulamayabilir. İlk yarıda kaçırdıkları pozisyonları arayacaklardır. Galatasaray için de ikinci yarı Sinan Gümüş hamlesi doğru olabilir.
Ümit Özat bir hafta önceden maçın nasıl olacağını santim santim hesaplamış. Gençlerbirliği'nin ekmeği vardı yağı Galatasaray sürdü. Ancak Ümit Özat, Fatih Terim'i yendi demek haksızlık olur. Çünkü Fatih Terim hiç beklemediği kadar isteksiz bir Galatasaray takımı gördü sahada.
Deplasmanda Tudor'un takımı ile Fatih Terim'in takımı arasında bir fark görmedik. İç sahada evet daha organiza bir takım var. Ancak deplasmanlarda ağır çekim oynayan bir Galatasaray var.
Galatasaray'ın deplasmandaki performansları inanılır gibi değil. Bu sezon en iyi deplasman maçlarını Fenerbahçe deplasmanında çıkardılar ama kazanamadılar.
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