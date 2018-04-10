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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriSpor Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Tudor'un takımı ile Fatih Terim'in takımı arasında bir fark görmedik'
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Spor Arena
10.04.2018 - 07:13, Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Tudor'un takımı ile Fatih Terim'in takımı arasında bir fark görmedik'

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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Tudor'un takımı ile Fatih Terim'in takımı arasında bir fark görmedik'

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Galatasaray ilk yarıda çok yavaş oynadı. Daha hızlı oynamalılar. Çünkü Gençlerbirliği 6 kişiyle savunmaya geçiyor. Bu yüzden kanatları hızlı değiştirmesi lazım Galatasaray'ın. Ümit Özat zaten Galatasaray'a karşı hücum oynayacak hali yok. Kontra ataklarla etkili olmaya çalışıyorlar. Zaten Ümit Özat'ın istediği bir Galatasaray var sahada.

Sahaya baktığımızda orta sıralarda iki takımın mücadelesi gibiydi. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ın daha coşkulu, istekli oynaması lazım.

Gençlerbirliği bir daha böyle kötü bir Galatasaray bulamayabilir. İkinci yarıda da böyle bir Galatasaray bulamayabilir. İlk yarıda kaçırdıkları pozisyonları arayacaklardır. Galatasaray için de ikinci yarı Sinan Gümüş hamlesi doğru olabilir.

Ümit Özat bir hafta önceden maçın nasıl olacağını santim santim hesaplamış. Gençlerbirliği'nin ekmeği vardı yağı Galatasaray sürdü. Ancak Ümit Özat, Fatih Terim'i yendi demek haksızlık olur. Çünkü Fatih Terim hiç beklemediği kadar isteksiz bir Galatasaray takımı gördü sahada.

Deplasmanda Tudor'un takımı ile Fatih Terim'in takımı arasında bir fark görmedik. İç sahada evet daha organiza bir takım var. Ancak deplasmanlarda ağır çekim oynayan bir Galatasaray var.

Galatasaray'ın deplasmandaki performansları inanılır gibi değil. Bu sezon en iyi deplasman maçlarını Fenerbahçe deplasmanında çıkardılar ama kazanamadılar.

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