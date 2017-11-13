Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen FOX Ana Haber'de öenmli açıklamalarda bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalar:
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Lucescu'nun davranışları beni gelecek ile ilgili ümitsizliğe düşürüyor. Çünkü çok değerli bir teknik adamdır. Ancak tercihlerde bir takım özellikle son günlerdeki spekülasyonlar biraz ürkütüyor beni. Yoksa gençleştirme politikası, bu oyuncuları izlemek istemesi sonuçları asla benim için önemli değil. Bu 11'lerin ne verebileceği önemli. Zaten maçtan sonra görüşeceğiz. Çarpıcı iddialar var. Bu iddialar doğruysa Lucescu falan yani Türkiye'de kusura bakmayın diyeceksiniz göndereceksiniz.
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Eğer bu doğruysa çok sıkıntılı bir süreç başlayacak diye düşünüyorum yarından itibaren Türkiye'de. Bir kardeşimiz, bir oyuncu ismi Erdal, gurbetçi kardeşimiz. Surinam asıllı Hollanda'lı Milli Takıma'a davet edilmiş. Gurur verici herkes için.
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Ancak oyuncunun background baktığımız zaman. Milli Takım'daki kapasitesi tabii ki 1-2 ayda çağ atladıysa farklı ama bin euroya çalışan bir oyuncu ki olabilir.
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Eğer bugün Türkiye'de 2. ve 3 liglerde bile oynayamayan bir oyuncuysa ve Milli Takım'a geliyorsa bu gerçekten gündemin bence yılların en büyük bombası olur. Antrenörü aradım beğenmedik dedi. Milli Takım antrenmanları deneme tahtası değildir. Bu anlamda soru işareti var