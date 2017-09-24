Rıdvan Dilmen: Tudor'un 2. yarı...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Bursaspor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. İşte o açıklamalar.
'İkinci bölgeye geçen isabetli paslarla geçen takımlar Galatasaray'a karşı pozisyon bulabiliyor. Galatasaray bir şekilde gol atacaktır. Eğer Bursaspor 2. golü atarsa daha çok kontra bulacaktır. Fırat Aydınus ilk defa bu kadar çok depar atmıştır. Tudor'un ikinci yarı Feghouli'yi alması gerek. Rodirgues'i sola alıp. Feghouli'yi sağa çekecek. Bence Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Fernando. Kendi görevini yapıyor. Beklerin açıklarını kapatıyor. Tek taraftan gitmek Galatasaray'ı zorluyor. Feghouli oyuna girerse Bursaspor defansı biraz daha açılır. Ama Bursaspor geçen sezona göre çok farklı. '