Rıdvan Dilmen: 'Numaralarına bakıp faul vermiyor'

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

'LENS'İN KAÇIRDIĞI POZİSYON...'

"4 dakika uzatma bittiğine üzülmüşlerdir. Doğru oyun mu değil ama eğlenceli ve hareketli bir maç oldu. Trabzonspor uzun zamandır şampiyon olmamasına rağmen insanlar bazen 3 Büyükler derken hemen düzeltirler 4 Büyükler diye... Bunu yaratan Trabzonspor çünkü..." Beşiktaş'ı bir daha böyle yakalayabilir misin? Çok zor. Cenk, Babel, Lens, Talisca hakikaten Şenol hoca ve Beşiktaş için değerli bir puandır. Beşiktaş'ta Lens'in kaçırdığı pozisyon sonrasında maç beraberliğe geldi."

"Gökhan Gönül arızalı tam hazır değil. Mustafa Pektemek ilk kez bir lig maçına çıktı bu yıl. Rkaibe baktığımız zaman oyuna giren oyuncular katkı sağladılar. Yusuf, Rodallega ve Castillo. Üçü iyi oynadı. Kaldı ki bugün kariyerinin en kötü maçlarından birisini oynamasına rağmen Rodallega hocasına beni de oynat diyor."

'CAMİADAN ÖZÜR MAÇI GİBİYDİ...'

"Trabzonspor kalesinden Lens'in dışında bir kaç pozisyon var ama. Fabri'nin iyi günün de oluşu da çok etkili oldu. Trabzonspor hücumları da göz önünde bulundurulursa 2 puan kayıp olarak değil 1 puan kazanç olması lazım. Trabzonspor için camiadan özür maçı gibiydi. Ya çok iyi oynuyorlar ya çok kötü oynuyorlar. Maç için de öyle saha içinde de öyle oluyor. Bugün Beşiktaş'ta giren oyuncular etkili olamadı. Cenk, Gökhan ve Pektemek etkili olamadı. Yusuf benden alma formayı hocam diyor. Sosa çok kötüydü. Çok top kaybetti."

"Bireysel olarak çok oyuncunun kötü olduğu maçta 4 gol ve bir çok pozisyonun kaçtığı bir maç oldu. Hakikaten temposu yüksek bir maç oldu. Koaly değildir bu tür maçlar ama Fırat Ayıdnus'u yetenek olarak uzak ara önde gören Çok kötü bir maç yönetti. Özellikle ilk yarı. Hakemler bazen maç maç farklı hazırlıyorlar kendilerini."

'SANA NE DE GEÇ'

"Maçın başında not aldım kolum yoruldu. Pepe elle alıyor, Okay onu indiriyor kart yok. Ben defans oyuncusu olsam Fırat gelsin derim maçlarıma. Fırat hocanın bir huyu var her pozisyonu izah etmeye çalışıyor. Gülüyor, kartı neden göstermedim biliyor musun? Bundan bundan diyor. Çok haşır neşir oluyor. Neden kart vermediğini anlatma ya sana ne de geç!"

'YAPTIĞI HATALARA DAKİKALAR YETMEZ...'

"Talisca'nın kırmızı görmesi, Medel'in sarı, Okay'ın 2. yarı bir kez daha sarı görüp atılması lazım. Pepe eliyle alıyor görüyorsun veriyorsun. Okay çekip indiriyor görüyor ama kart vermiyor. Tartışmalı pozisyonları koysunlar en az 10 tane önemli hata vardır. Ali Palabıyık bir tane kritik hata yaptı. Fırat Aydınus'un yaptığı hatalara dakikalar yetmez. Gözünün önünde oluyor, görüyorsun vermiyorsun. Bakıyorum bazı kartı olan futbolculara numaralarına bakıyor faul bile vermiyor. Allah'tan alanda veren de memnun. Bu maç farklı skorlarla bitse çok farklı şeyler konuşulurdu."