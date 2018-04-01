Rıdvan Dilmen: Maçın kırılma noktası...
Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-1 biten Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Dilmen şunları söyledi...
"Çok iyi hazırlanan bir Galatasaray ve iyi hazırlanmamış Trabzonspor. Galatasaray'ın iyi oyununu göz ardı etmemek lazım. Ancak Trabzonspor'un kötü oyununu da unutmamak lazım. Oyunun son bölümündeki mucizevi gol oyunu heyecanlı hale getirdi."
"Son dakikada Fırat Aydınus Muslera'ya neden sarı kart gösterdi merak ediyorum. Maçı illa havada mı bitirmesi gerekiyor hakemin maçı. Maçı izlemeyen bir Galatasaraylı skoru gördüğünde Trabzon'a karşı 2-1 iyi sonuçtur der. Ancak maç öyle değil. Kaçan çok pozisyon var. Pozisyonlar değerlendirilse bir anda 7'ye bile gidebilirdi maç."
"47 ile 54 arası bir duraksaması vardı, Trabzonspor'un da bir anda skoru alabilecek pozisyonları vardı. Bu arada Galatasaray bocaladı. O anda Rıza Çalımbay dedi ki, atacağım galiba. N'Doye'u aldı bu sırada."
"N'Doye girince sahanın Trabzonpsor adına en iyi adamı Okay stopere geçti. Bu da kırılma noktası oldu. Gomis zaten günündeydi ve fırsat kovalıyordu. Golü de yaptı nihayetinde."
"Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in geldiği günden beri ve giderken yaptığı en büyük iyilik Fatih Terim'i getirmektir. Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı ve şampiyonluk yarışında iç sahadaki emin duruşunu devam ettirdi."
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