Rıdvan Dilmen: Kebapçı Selahattin ile görüştüm

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

Futbolun annesi de babası da Şampiyonlar Ligi'dir. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi de arkasından gelir. UEFA Avrupa Ligi demiyorum bakın. Bizden başka kimse önemsemiyor bu kupayı. İngiliz takımları Z takımlarıyla çıkıyor bu maçlara. Medya, Cumartesi'den Salı 21.45'e kadar Ali Palabıyık'ı ve hatalarını konuştu durdu. Beşiktaş'a da soruldu bunlar. Ancak Beşiktaş hiç ilgilenmedi ve o maçı bırakıp Leipzig maçına odaklandılar. Maçı da kazandılar. Beşiktaş artık hem tecrübeli hem de Şampiyonlar Ligi takımı.

Taraftar tabii ki çok önemli. Beşiktaş taraftarı yıllardır böyle. Ancak ben taraftarların rakipleri çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Tam tersi ev sahibini ve hakemi baskı altına alacağını düşünüyorum. Leipzig takımı Almanya'da ne tribünlerde oynuyor. Dortmund deplasmanı 80 bin kişi. Belki o oyuncunun sağlık problemleri vardır. Ben bu atmosferden deplasman takımlarının olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Beşiktaş takımını da baskı altına alıyordur.

TÜRKİYE'DE VİDEO HAKEM OLMAZ

Ben kendi programımda da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası konuşmadım. Çünkü önemli bir Leipzig maçı vardı Beşiktaş'ın. Zaten bu konulara girmeye çok meraklı var. Ben en azından 3-4 gün konuşmak istemedim. Tabii ki hakem hataları ve maçta çok konuşulacak şey vardı. Ancak bakın Leipzig maçı sonrası her şey unutuldu. Şampiyonlar Ligi maçı çünkü.

Türkiye'de sporda en büyük sıkıntı adalet ve şeffaflık. Kimlere nasıl, neden cezalar veriliyor bilinmiyor. Psikolojik baskılardan etkilenmeden şeffaf kararlar verilmeli. Mesela derbinin hakem raporu neden kamuoyu ile paylaşılmaz. Herkesin bunu bilmeye hakkı var.

Türkiye'de video hakem olmaz. 4 büyüklerin maçlarında dolu tribünler önünde gollerini iptal etmek kolay değil. Bir de 40 saniye öncesinde rakiplerinin bir penaltısı ortaya çıkarsa kolaysa versin hakem bu kararı. Bir tek gol çizgisi teknolojisinin gelmesini mantıklı buluyorum.

KEBAPÇI SELAHATTİN NİYE TFF'DE?

Selahattin beyle (Aydoğdu) geçen hafta karşılaştım kafede. Misafiriniz yoksa bir şeyler içelim dedi. Selahattin bey kim? TFF üyesi... Selahattin beyin ne işi var bizim federasyonda? Selahattin beye keşke bıraksan dedim. Yüzüne söyledim. Bunu televizyonda da söylemişsin dedi. Benim bir şey yaptığım yok ki dedi. Türkiye'nin futbol direktörünü gönderiyorsunuz, onun kavga ettiği kişiyi tutuyorsunuz.