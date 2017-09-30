Rıdvan Dilmen: Galatasaray Fenerbahçe maçına lider çıkar

Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da kaydettiği sözler şu şekilde:

2-2'yi yakalayan bir takımın, deplasmanda Galatasaray gibi bir takıma karşı 3 oyuncusu ceza sahasındaysa bu onların yürekli olduğunu gösteriyor.

Galatasaray farklı kazanır diye düşünüyordum. Galatasarylı oyuncular da böyle düşünüyorlardı demek ki. Çok fazla pas hatası yaptılar. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olduğunu düşündüğüm Fernando bile çok pas hatası yaptı.

Galatasaray istediğini aldı. Çok ciddi bir ders. 7. hafta sonunda 19 puan ile çok önemli bir avantaj yakaladı. Bu gol Beşiktaş ve Trabzon üzerinde çok baskı oluşturabilir. Bu maçın Galatasaray'ın en kötü oyunu diyebiliriz. Galatasaray baskı yediği zaman sıkıntı yaşıyor. Antalyaspor maçında da çok baskı yediler ve sıkıntı yediler.

İLK YARIDAKİ PENALTIYDI, İKİNCİ YARIDAKİ DEĞİL GİBİ...

İlk yarıdaki pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıdaki pozisyon penaltı değil izlediğim kadarıyla. Hatta düdük çalarken Karabüklü oyuncuyla sarı kart mı verecek dedim. Maion'un golü tüm bu tartışmaların önüne geçti tabii...

Galatasaray sezon sonuna kadar yarışı sürdürecektir. Fenerbahçe maçına ise lider çıkacağını tahmin ediyorum. Hatta tahmin ediyorum değil, lider çıkar.

Çok yüksek tempolu ve özverili oynadıktan sonra fiziğinizde bir gerileme olabilir. Galatasaray orta saha alışverişlerini hatalı yapınca topla buluşamadı. Biz Gomis'i bundan sonra golleriyle değerlendireceğiz gibi görünüyor. Milli takıma gitmemesi onun toparlaması için avantaj. 1-2 hafta atmaz, sonra hat-trick yapar.