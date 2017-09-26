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Rıdvan Dilmen: 'Bundan iyisi can sağlığı'

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Leipzig maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Hürriyet Haber
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İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Bundan iyisi can sağlığı. Hakemin Keita'yı yüzde 100 atması lazımdı. İkinci yarı ilk faulde atılması, avantaj olacak. İki farklı Beşiktaş var ama ikisi de Beşiktaş'a uydu. Tek kaleye giden bir maçta da golü attı. Leipzig'i sahasına hapsetti."

"Beşiktaş'ın B planı da ortaya çıktı. Çabuk hızlı oyunla gol geldi. Bazı takımların 1-2 olur ama Beşiktaş'ın 3-4 tane oyun planı var. Babel de mükemmel bir gol attı. Quaresma'nın öyle bir tekniği var ki; ayağının dışıyla kesiyor ve gol geliyor."

 

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