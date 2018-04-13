Rıdvan Dilmen: Beşiktaş bir ilki yaşadı ve...
Beşiktaş, Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.
İşte Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri:
"İLK KEZ LİDER"
"Şenol Güneş ve oyuncuları için nefis bir 48 saat geçecek. Cuma kazanıyorsunuz ve hafta sonu keyifli geçer. Maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi ve sezon başından bu yana ilk kez liderliğe oturdu."
"BEŞİKTAŞ FİNALİ İSTİYOR"
"Beşiktaş şimdi daha da önemlisi Galatasaray - Başakşehir maçını bekleyecek. Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarların bu maça dair kafaları karışık. Beşiktaş ise işimi yapayım diyor. 5'te 5 yapmak için kenetlenmiş bir takım var. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına finale gideyim diyor. Bunun için de Başakşehir'in kazanmaması gerekir diye düşünüyor Beşiktaş."
"İYİ ZEMİNDE BEŞİKTAŞ OYNUYOR"
"Beşiktaş Vodafone Park'ta 41 maçtır hiç yenilmedi. Şampiyonlar Ligi serüveni iyi gitti. En önemli sebeplerinden birisi de zemin. Zeminin iyi olması oyun oynayan takımlar için avantajdır. Özellikle kazanmak isteyen, Beşiktaş gibi ayağa ve çabuk oynamaya çalışan takımlar için büyük avantajdır. Sahanın en iyi oyuncusundan biri Caner'di."
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