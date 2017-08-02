Rıdvan Dilmen: 15 Temmuz Köprüsü'nden kendilerini atsınlar

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mircea Lucescu'nun milli takımın başına geçmesi konusunda flaş yorumlar yaptı. İşte Dilmen'in sözleri...
Lucesu değerli bir teknik adamdır. Türk futbolu bugün TFF ve antrenörler olarak bir kişidir. 15 Temmuz'da Fatih hocanın olayları oldu. Bugün 2 Ağustıos, Dursun Bey oraya gidiyor, koskoca Galatasaray'ın başkanı. Koskoca Şenol Güneş. Onunla konuşuyorsunuz.
Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray başkanı yazık 5 saat boşuna gidip gelmiş. Bugü Abdullah Avcılar, Rıza Çalımbaylar, Mustafa Denizliler, Şenol Güneşler...
Türkiye Futbol Federasyonu açıklasanıza 15 gün önce Lucescu'yu... Türk insanının aklıyla alay etmeyin.
Şenol Güneş'i 4 maç için doğru karar olduğunu ama uzun vadeli olacaksa Beşitkaş'a zarar vereceğini söylemiştim. 14 yıldır Luce'den başkasını bulamıyorlar, Türk teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip kendilerini atsınlar"