Richarlison Everton'da
Premier Lig ekiplerinden Everton, Brezilyalı oyuncu Richarlison ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Watford forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kulüpler, Richarlison'un bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin (45 milyon avro) karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Watford'ın geçen yaz Fluminense'den 12,5 milyon avroya transfer ettiği Richarlison, 41 maçta 5 gol ve 5 asist üretti. (Ajansspor)
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