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Richard Jefferson'a Batı Konferansı’ndan talip çıktı

Cleveland Cavaliers‘ta son kadroya giremeyerek Atlanta Hawks’ın yolunu tutan Richard Jefferson‘a talep kesinlikle var. Hawks’ın kadrosunda tutmayarak serbest bıraktığı 37 yaşındaki oyuncu ile Milwaukee Bucks‘ın ilgilendiğini belirtmiştik.

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Jason Kidd ile tekrar güçlerini birleştirmesi olası gözüken Jefferson’a Batı Konferansı’ndan da bir talip çıktı: Denver Nuggets. Bu akşam serbest kalacak olan Jefferson için, genç ve güçlü kadrosuyla öne çıkan Nuggets da yarışın içinde.

Jefferson’ı Denver’a getirebilecek tek güç kuşkusuz başkan Josh Kroenke. Kroenke ve Jefferson’ın geçmiş senelere dayanan güçlü bir ilişkisi bulunuyor ve veteran şutörü takıma katmayı başarabilir.

Jefferson, Nuggets için 1 senelik 2.3 milyon dolara imza atmaya çok yakın. Denver temsilcileri bu durumda, kadroda yer açmak için bir başka veteran Jameer Nelson‘ı serbest bırakacak. (HerseyNBA)

NBARichard JeffersonBasketbol
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